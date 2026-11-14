Papa León cometió un error del que hasta él mismo se rió, véalo aquí

El papa León XIV protagonizó un momento de humor la mañana de este viernes en Lima, Perú, ante decenas de familias y miembros de comunidades religiosas que se congregaron frente a la sede diplomática de la Santa Sede, en el distrito de Jesús María, para despedirlo antes de su traslado al aeropuerto.

El Pontífice salió al balcón y comenzó su saludo en italiano: “Ecco, prima di partire per la seguente fermata di questo viaggio apostolico…” (“Bueno, antes de partir hacia la siguiente parada de este viaje apostólico…”). Al advertirlo, se corrigió entre risas: “Ah, perdón, estoy hablando italiano.... ¡Buenos días!”. El gesto provocó aplausos entre quienes habían acudido a despedirlo antes de su viaje a Chiclayo.

Familias y miembros de comunidades religiosas se congregaron para despedir al pontífice antes de su traslado al aeropuerto. (TIZIANA FABI/AFP)

Durante su breve mensaje, el líder de la Iglesia católica agradeció el fervor con el que fue recibido en la capital peruana y llamó a mantener el espíritu de alegría y unidad.

Antes de despedirse, el Papa pidió por el bienestar de las familias y animó a los presentes a seguir trabajando unidos: “Que el Señor bendiga a todos ustedes. Que su presencia con ustedes en sus corazones, en sus familias, les dé siempre esta vida y siempre mucha esperanza, y que sigamos trabajando todos unidos”, comentó.

Finalmente, impartió la bendición apostólica antes de continuar con su traslado hacia el aeropuerto para viajar al norte del país, sellando así su paso por Lima.