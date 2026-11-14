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Papa León cometió un error del que hasta él mismo se rió, véalo aquí

El Pontífice compartió un momento de humor con los asistentes antes de continuar su viaje hacia Chiclayo

León XIV cumplirá una agenda de encuentros oficiales y actividades religiosas durante su estancia en territorio uruguayo.
El ṕapa León XIV provocó risas y aplausos en Lima, Perú. TIZIANA FABI
Fátima Jiménez