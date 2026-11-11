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El Mundo

‘El papa es parte del Perú’: la multitudinaria bienvenida a León XIV en su esperado retorno a casa

El papa León XIV llegó a Perú tras su paso por el Cono Sur. Conozca los detalles de su emotivo recibimiento y la cargada agenda que cumplirá en varias regiones

El papa León XIV saluda a su llegada a Callao, Perú.
El papa León XIV saluda a su llegada a Callao, Perú. MARTIN BERNETTI
AFP