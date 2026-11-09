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El Mundo

Papa León XIV visita hogar para personas con discapacidades, un tema sensible en Argentina

En su primer discurso en Buenos Aires pidió que el crecimiento llegue a los más necesitados y se respete a quienes piensan distinto

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil mientras se dirige al centro de atención residencial «Pequeno Cottolengo Don Orione de Claypole», en Claypole, provincia de Buenos Aires, Argentina, este 9 de noviembre.
El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil mientras se dirige al centro de atención residencial «Pequeno Cottolengo Don Orione de Claypole», en Claypole, provincia de Buenos Aires, Argentina, este 9 de noviembre. LUIS ROBAYO
AFP