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El Mundo

Papa León XIV llega a Argentina a recorrer el ‘camino inverso’ de su predecesor Francisco

Pontífice recordó el valor de cuidar la palabra y el respeto a la disidencia en un país cuyo presidente, Javier Milei, habitualmente profiere insultos a opositores y a la prensa

Papa León XIV y Javier Milei
El papa León XIV junto al presidente de Argentina, Javier Milei (centro), y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a su llegada a la Casa Rosada, sede del gobierno en Buenos Aires. SIMONE RISOLUTI
AFP