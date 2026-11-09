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Dos millones y medio de fieles y un reclamo urgente: la multitudinaria jornada de León XIV en Argentina

León XIV protagonizó una histórica jornada en Argentina: misa ante millones de fieles, lágrimas por Francisco y un mensaje directo al poder político

El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada al hogar residencial Pequeno Cottolengo Don Orione de Claypole, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026.
El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada al hogar residencial Pequeno Cottolengo Don Orione de Claypole, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. TIZIANA FABI
AFP