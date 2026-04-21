Panadería de Costa Rica sacude TikTok: dueña mostró los insólitos precios y ocurrió lo que jamás imaginó (video)

La emprendedora costarricense mostró productos como estos de su repostería ubicada en Cartago.

Una mujer emprendedora decidió promocionar su panadería en Cartago mediante un video de TikTok, así como tantos negocios, día a día, prueban suerte. Sin embargo, un detalle inusual cautivó la atención de miles y causó un efecto que ella jamás imaginó.

En el video, la cartaginesa, dueña de la Repostería Aguilar, muestra una vitrina llena de productos, a la vez que confiesa su pena por grabarse. Lo insólito es que cada unidad, al por mayor, cuesta tan solo ¢100 y ese aspecto fue suficiente para hacer viral el anuncio.

“Lo veo y no lo creo”, reaccionó la mujer tras darse cuenta que su TikTok llegó a casi 500.00 visitas. Además, aseguró que le hicieron una infinidad de encargos a través de Whatsapp.

“¡Jamás creí que ese video fuese a llegar a tantas personas! Entonces, tengo un montón de gente en mi WhatsApp, tengo personas acá en los comentarios de TikTok a las que quiero contestarles a cada uno... ténganme paciencia. Hoy les contesto a todos, así me acueste a medianoche, no duerma, pero a todos les contesto”, dijo entusiasmada en un nuevo video.

@reposteriaaguilar Una locura total enserio 🥹🤣🤣 el video q con tanta pena subí 🥹😱😱 ya casi los leo y voy contestando cada uno de los msjs ♬ sonido original - ₡100

Pero no todo fue exclusivamente positivo, pues el singular precio también levantó dudas entre los usuarios de redes sociales. Entre la gran cantidad de comentarios, muchos dejaron expresa su incredulidad.

No obstante, la repostera asegura que esto es real y cualquiera puede comprobarlo.

“Pues no, no es una mentira. Véanlo acá, lo dice: ‘Repostería Aguilar, 100 colones’. Es de verdad, es de verdad", reiteró con vehemencia.

Posteriormente, la dueña de la repostería mostró que ya tuvo que preparar decenas de pedidos. Usted puede contactar al negocio al 7135-9216.