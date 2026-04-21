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Panadería de Costa Rica sacude TikTok: dueña mostró los insólitos precios y ocurrió lo que jamás imaginó (video)

La mujer promocionó su negocio a través de redes sociales y tuvo una respuesta impensada

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Por Juan Pablo Sanabria
Repostería Aguilar
La emprendedora costarricense mostró productos como estos de su repostería ubicada en Cartago. (Facebook)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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