Viva

‘Pago los mismos impuestos que Karol G’: la dura realidad que narra la directora de ‘La bella durmiente’, al volver al Teatro Nacional

En el marco del estreno de la querida obra, Viviana Clare, directora del Ballet Nacional de Costa Rica, compartió el orgullo y la emoción que la colman, explicó detalles y visibilizó las adversas condiciones de su gremio

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
La bella durmiente, Ballet Nacional de Costa Rica
Laura Barbosa, estrella del Ballet de Monterrey, será una de las protagonistas de "La bella durmiente", obra que se estrenará en el Teatro Nacional. (Ballet Nacional de Costa Rica)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ballet Nacional de Costa RicaLa bella durmienteTeatro Nacional
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.