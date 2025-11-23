Viva

Padre se rapó la cabeza para acompañar a su hija en la lucha contra el cáncer: el gesto que impactó en redes

Una pequeña enfrenta un tumor grave y su padre envía un poderoso mensaje de apoyo que conmovió a millones en redes sociales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Maria Luísa, de 1 año, lucha contra el cáncer. Su padre se rapó para apoyarla y el gesto causó gran impacto en redes sociales.
Maria Luísa, de 1 año, lucha contra el cáncer. Su padre se rapó para apoyarla y el gesto causó gran impacto en redes sociales. (Victor Cardoso Rocha/IG)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCáncer
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.