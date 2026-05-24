Padre de niño que juega en Saprissa mostró su preocupación por lo que se vive en las ligas menores de Costa Rica (video)

El hombre compartió su reflexión tras un partido de su hijo en una academia de Saprissa. Foto de carácter ilustrativo.

El padre de un niño que juega en un equipo de liga menor de Saprissa aprovechó el partido en el que su hijo se enfrentó a un cuadro de Herediano para hacer una fuerte reflexión sobre lo que se vive en estas categorías.

“Cuando escucho esto, me preocupa un poco en qué nos estamos metiendo”, escribió el hombre en un video en el que se muestra contemplando el encuentro. Aunque él permanecía en silencio, se escuchaba una gran cantidad de gritos, reclamos e indicaciones de otros padres.

Un ambiente que, como él describe, podría parecer el de una noche de fútbol de Primera División en el Estadio Saprissa. Pero no; se trataba de un partido entre niños y es eso lo que causa su preocupación.

“A veces olvidamos que detrás de cada niño futbolista hay un corazón en formación. Los partidos y entrenamientos no deberían ser escenarios de presión, gritos o frustración. Deberían ser espacios donde los niños aprendan disciplina, trabajo en equipo, carácter… y sobre todo, amor y respeto", comentó.

En el video, cuestiona si esa hostilidad les favorece a niños tan pequeños. Luego se le ve alegrando a su hijo, quien finalizó el partido con rostro de afligido y hasta con un raspón en la espalda. “Gajes del oficio”, detalló.

En la descripción del clip, que compartió en TikTok, finalizó con una fuerte reflexión que invita a ser críticos con la manera de comportarse en esos espacios.

“Como padres, nuestro papel no es convertirnos en jueces, entrenadores desde la gradería o críticos de cada error. Nuestro papel es acompañar, animar, abrazar en las derrotas y celebrar más el esfuerzo que el resultado. Un niño que juega con miedo a equivocarse deja de disfrutar. Pero un niño que se siente apoyado, seguro y amado crece dentro y fuera de la cancha. Que nunca sea más importante ganar un partido que cuidar el corazón de nuestros hijos”, concluyó.