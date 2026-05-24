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Padre de niño que juega en Saprissa mostró su preocupación por lo que se vive en las ligas menores de Costa Rica (video)

El hombre mostró una realidad que está normalizada en las actividades deportivas de menores, pero que, a su juicio, debería cambiar

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Por Juan Pablo Sanabria
Academia niños Saprissa
El hombre compartió su reflexión tras un partido de su hijo en una academia de Saprissa. Foto de carácter ilustrativo. (Deportivo Saprissa)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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