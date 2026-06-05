Ovejas atacaron casa en Zarcero y, si no se hubiera grabado, parecería una mentira: vea el viral video

La tarde era tranquila para una familia en Zarcero de Alajuela hasta que recibieron un violento ataque de quien menos se podría esperar: un grupo de ovejas. Así quedó en evidencia en un video de TikTok que ya se viralizó y que, de no existir, hubiera sido una situación difícil de creer.

Desde dentro de la casa, una mujer empezó a grabar lo que, en el primer instante, eran solo golpes. Pero, al enfocar el corredor, se ve a los animales en el patio frontal, cual si fueran una pandilla de ovejas descarriadas.

El apeluchado vándalo fue captado in fraganti, golpeando con su cabeza una de las puertas, la cual se abre por un momento y espanta hasta al gato que descansaba echado. Luego, quien graba no atina más que a reírse y gritar ante la insólita escena, pero todavía faltaba lo peor.

Las cámaras no intimidaron al animal, sino que, tras tomar impulso, asestó otro golpe. Solo que en la segunda ocasión fue contra la otra puerta y, encima, justo en el vidrio, que inevitablemente se quebró, atravesado por la frente de la oveja.

Y para rematar la escena, con el daño hecho, ‘los maleantes en piel de cordero’ se marchan caminando con una suavidad que no da seña de sus recientes actos.

El video, acompañado de la descripción “Cosas que solo pasan en Zarcero”, ya acumula decenas de miles de reproducciones y muchos comentarios de personas que dejaron en manifiesto su impresión y hasta se apuntaron a la chota.

“Esa es la familia Cordero”, “La vio riéndose y se enojó más”, “El vandalismo está fuerte, qué miedo”, “Lo bueno es que tiene pruebas de quién fue”, “A mí no me engañan, iban a saldar cuentas”, fueron algunos de los comentarios.