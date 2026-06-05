Planeta insólito

Ovejas atacaron casa en Zarcero y, si no se hubiera grabado, parecería una mentira: vea el viral video

Los animales irrumpieron como ‘pandilla en piel de cordero’, hicieron sus disturbios y se marcharon

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Por Juan Pablo Sanabria

La tarde era tranquila para una familia en Zarcero de Alajuela hasta que recibieron un violento ataque de quien menos se podría esperar: un grupo de ovejas. Así quedó en evidencia en un video de TikTok que ya se viralizó y que, de no existir, hubiera sido una situación difícil de creer.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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