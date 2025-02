Otra hermana de Yokasta Valle quiere triunfar en Teletica y audiciona en ‘Nace una Estrella’

Franciny Valle, hermana de las boxeadoras Yokasta Valle y Naomi Valle, busca conquistar al público costarricense con su voz. La joven de 24 años audicionó para el programa de canto Nace una estrella, de Teletica, con la esperanza de convertirse en una de las participantes de la sétima temporada.

La noticia la dio a conocer Yokasta en sus redes sociales, donde expresó su orgullo y apoyo incondicional hacia su hermana. “¿Sabían que mi hermanita tuvo audición para Nace una estrella?”, escribió la campeona mundial de boxeo en una historia de Instagram.

Ver a las hermanas Valle en la pantalla de Teletica no es novedad. Yokasta participó en Dancing With The Stars, mientras que Naomi ganó Mira Quién Baila. Ahora, Franciny busca dejar su huella en el ámbito musical.

En sus redes sociales, la joven comparte videos interpretando canciones y tocando la guitarra, lo que evidencia su pasión por la música. Su audición representa un nuevo desafío para la familia Valle, que ha destacado en diferentes disciplinas artísticas y deportivas.

Franciny ahora debe esperar la decisión del jurado para saber si avanzará en la competencia. La primera fase de audiciones suele ser exigente, con muchos aspirantes quedando fuera del proceso en el que participan cerca de 1.500 personas. Mientras tanto, su familia la respaldan en este nuevo camino.