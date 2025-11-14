Ordenan detener a famoso periodista por violar medida interpuesta por Maribel Guardia

Gustavo Adolfo Infante es un reconocido periodista mexicano de farándula, quien se ha visto envuelto en un conflicto con Maribel Guardia.

El famoso periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante enfrenta una orden de detención por violar una medida legal que interpuso la modelo costarricense Maribel Guardia.

La tarde de este jueves 13 de noviembre se dio a conocer que el presentador no acató las medidas de restricción que Maribel Guardia había obtenido en su contra, por lo que deberá permanecer detenido por al menos 12 horas.

Esta medida fue tomada a raíz de la controversia que surgió entre la costarricense y su exnuera, Imelda Garza Tuñón. Maribel alegó ante las autoridades que la conducta de quien fue pareja de su hijo no era la apropiada para criar a un niño.

Con este antecedente, y al ver que en sus diferentes programas Infante abordaba el tema de forma tendenciosa, Maribel decidió recurrir a las autoridades para solicitar una orden de restricción. Esta le fue otorgada; pero el periodista la violó al volver a referirse a ella de manera despectiva.

Ante esto, y durante una audiencia celebrada alrededor de las 15:00 horas de este jueves, el juez de control dictaminó el arresto de Gustavo, además de que está obligado a retirar de la red cualquier imagen y video en el que haga mención a la también cantante. Así se informó en el programa Dulce y pipicosito, que encabeza Flor Rubio.

Por su parte, la defensa de Gustavo Adolfo Infante hizo las diligencias pertinentes para promover la nulidad de la notificación de su arresto, sin que lo consiguiera.

En julio de este año, Marco Chacón, esposo de Guardia, dijo que Gustavo Infante es compañero de trabajo de Addis Tuñón, tía de Imelda. Debido a esto, aseguró, el presentador se ha ceñido y apoyado una presunta campaña de difamaciones contra Chacón y Maribel Guardia.

“Ellos emprendieron, primero, una campaña de desprestigio contra Maribel y luego, porque esa campaña no redituaba mucho —en la lógica de que ella (Imelda Garza) quiere ser artista—, entonces la emprendieron contra mí”, declaró.