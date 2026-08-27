Optimus Prime de ‘Transformers’ pierde su voz: murió Peter Cullen a los 85 años

El actor canadiense Peter Cullen falleció en Los Ángeles. Fue la inolvidable voz de Optimus Prime durante más de 40 años.

El mundo de Transformers está de luto. Peter Cullen, el actor que durante más de cuatro décadas prestó su inconfundible voz a Optimus Prime, murió este miércoles 27 de agosto, a los 85 años.

La noticia fue confirmada por su representante al medio especializado TMZ. Hasta el momento, no trascendieron las causas de su muerte, ocurrida en Los Angeles.

El artista alcanzó reconocimiento global por dar voz a Optimus Prime, el camión líder de los Autobots, en la serie animada original de Transformers, emitida en la década de 1980. Años más tarde, retomó el papel en la saga cinematográfica dirigida por Michael Bay, donde pronunció un discurso en el cierre de la primera película.

Continuó en ese rol durante 40 años, participando incluso del estreno del año 2018, Bumblebee, y del 2023, Transformers: El despertar de las bestias, donde compartió elenco con Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Velez, Dean Scott Vazquez, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Pete Davidson y Ron Perlman.

Cullen también hizo los efectos de voz para el personaje central de la película Predator en 1987. Su trayectoria abarcó participaciones como Igor en Winnie the Pooh, Monterey Jack en Chip y Dale al rescate, KARR en Knight Rider y Mario en la serie animada Donkey Kong.

Las ediciones de la saga que le dieron su fama

Transformers cuenta con un importante listado de productos, que incluso recorrieron distintos formatos: