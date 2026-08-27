Viva

Optimus Prime de ‘Transformers’ pierde su voz: murió Peter Cullen a los 85 años

El artista tuvo otros destacados papeles en ‘Predator’, como Igor en Winnie Pooh y como Monterey Jack en ‘Chip y Dale al rescate’

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y La Nación / Argentina / GDA

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El actor canadiense Peter Cullen falleció en Los Ángeles. Fue la inolvidable voz de Optimus Prime durante más de 40 años.
El actor canadiense Peter Cullen falleció en Los Ángeles. Fue la inolvidable voz de Optimus Prime durante más de 40 años. (ANGELA WEISS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Peter CullenOptimus PrimeTransformers
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.