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Opinión: No, ‘Pelando el Ojo’: que un ministro fantasee con encarcelar opositores no es simple sátira política

Hay una diferencia fundamental entre un humorista que se burla del poder y un representante del poder que bromea con castigar a sus críticos

Pelando el ojo
El encarcelamiento de figuras críticas del Gobierno se convirtió en motivo de broma en 'Pelando el Ojo'. La Nación
Fátima Jiménez