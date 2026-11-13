Opinión: No, ‘Pelando el Ojo’: que un ministro fantasee con encarcelar opositores no es simple sátira política

La sátira política tiene derecho a incomodar. El poder, en cambio, tiene la obligación de aceptar que lo incomoden. Confundir esas dos posiciones hasta convertir el encarcelamiento de figuras críticas en una ocurrencia humorística no es irreverencia: es una renuncia al criterio y a la responsabilidad.

Eso fue lo que ocurrió en Pelando el Ojo durante la reciente participación del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas. Norval Calvo, director del espacio, le preguntó a cuáles figuras políticas encerraría durante 24 horas en el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco) si tuviera la oportunidad.

La pregunta ya era impropia para un funcionario de su investidura. La respuesta agravó el problema.

“Está buena (la pregunta), pero solo me dejó una opción; yo pudiera meter como a cinco o seis”, respondió el ministro.

La primera persona mencionada fue la exdiputada y abogada Gloria Navas. “Metería a doña Gloria Navas, porque dijo que esto era puro cuento, y la pondría solita en una celda”, afirmó.

Katherinne Rodríguez, una de las imitadoras del programa, interpretando a Pilar Cisneros, añadió: “¿Y le cortamos el pelo también?“. El ministro siguió el juego: ”No sé, doña Pilar, si le cortaríamos el pelo…“.

Conviene detenerse en la justificación del ministro: “porque (Navas) dijo que esto era puro cuento”. No se invocó una conducta delictiva, sino una opinión crítica. Esa fue la lógica de la broma: imaginar el encierro como respuesta al cuestionamiento.

Norval Calvo, director de 'Pelando el Ojo', preguntó al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, a cuáles figuras políticas encerraría en el Cacco. (Tomada de redes sociales /Pelando el ojo )

Pero la conversación no terminó allí. Calvo insistió en obtener más nombres. El ministro mencionó entonces al exdiputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, al que llamó “partido comunista”, ocasionando risas en el estudio.

Después, ante la pregunta sobre a quién enviaría al lugar de mayor contención del Cacco, respondió: “No podría meterla porque tiene inmunidad, pero sería a Claudia Dobles cuando se le quite la inmunidad”.

Por ser un programa humorístico, no debemos ni podemos afirmar que el ministro realmente pretende encarcelar a estas personas por cuestionar sus palabras (esperemos que no). Lo grave es que un funcionario con su autoridad presente el encierro como una respuesta, aunque sea en broma, a quienes lo critican. Hay una diferencia fundamental entre un humorista que se burla del poder y un representante del poder que bromea con castigar a sus críticos. El primero cuestiona a quien gobierna; el segundo convierte el ejercicio de la autoridad en una fantasía de represalia.

La diferencia es el poder.

El humor no debería suspender la responsabilidad pública

Defiendo la sátira política porque permite cuestionar al poder, pero participar en un programa humorístico no exime a los gobernantes de sus responsabilidades. Un ministro de Justicia y Paz no deja su investidura en la puerta del estudio: sus palabras conservan el peso del cargo y no debe convertir el encierro de sus críticos en entretenimiento. La cuestión no es exigir bromas amables, sino reconocer cuándo un medio deja de incomodar al poder y le presta un escenario para fantasear con el castigo de sus adversarios.

En Nicaragua, Cuba y Venezuela, encarcelar a quienes disienten no es una broma, sino una práctica represiva documentada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Opositores, periodistas, activistas y manifestantes han sufrido prisión por ejercer sus derechos.

Recordarlo no implica equiparar a Costa Rica con esos países ni atribuir a una broma el carácter de una política de persecución, pero ese contexto no puede ignorarse cuando un ministro se entretiene señalando a quiénes encerraría por cuestionarlo.

La responsabilidad también es del programa

Pelando el Ojo no fue un espectador pasivo de una respuesta inesperada. Su director formuló la pregunta, insistió en obtener más nombres y llevó la conversación hacia el espacio de mayor contención del centro penitenciario. El programa, además, difundió el episodio en sus redes sociales.

Hasta el momento de escribir estas líneas, ni Calvo ni el programa han ofrecido una disculpa pública. Compartieron un derecho de respuesta solicitado por Gloria Navas. Posteriormente, ante nuevos cuestionamientos, desactivaron los comentarios.

Publicar un derecho de respuesta no equivale a reconocer un error. Y cerrar los comentarios tampoco responde a las objeciones de la audiencia.

Un espacio que hace de la crítica su materia prima debería estar dispuesto a recibirla. La irreverencia pierde credibilidad cuando exige libertad para señalar a los demás, pero elude el escrutinio sobre sus propias decisiones.

'Pelando el Ojo' difundió el derecho de respuesta solicitado por Gloria Navas mediante una voz generada por inteligencia artificial. Dar espacio a su réplica, sin embargo, no sustituye una disculpa ni un reconocimiento de responsabilidad por lo ocurrido. (Captura de pantalla /Pelando el Ojo)

Una disculpa es lo mínimo

No estoy pidiendo censura ni que se prohíba la sátira. Me parece oportuno algo mucho más elemental: responsabilidad editorial y respeto por los límites del poder público.

El ministro debe responder por sus palabras. El programa, por haber promovido y amplificado la dinámica. Una disculpa clara a las personas aludidas, sin trasladarles la culpa por haberse sentido ofendidas, sería el mínimo exigible. El problema no fue que la audiencia careciera de sentido del humor; fue que quienes participaron carecieron de criterio.

Las simpatías políticas del programa o de la empresa que lo alberga no cambian el principio. Sería igualmente reprochable con cualquier gobierno y contra cualquier adversario.

No, Pelando el Ojo: el problema no es reírse de la política, el problema es que quien ejerce el poder bromee con encarcelar a quienes lo cuestionan y que un programa que no solo entretiene, sino que también informa y contribuye a formar opinión pública, en lugar de cuestionarlo, le pida más nombres.