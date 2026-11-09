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El Cacco y el riesgo de retroceder 250 años

El nuevo centro penal requiere criterios técnicos de clasificación, organización y atención para evitar un retroceso inadmisible

Cacco
El autor sugiere a los administradores del Cacco que revisen las metodologías ya probadas para la selección, clasificación, organización y atención de personas violentas y con asociaciones complejas. Ministerio de Justicia
Alexis Sánchez Vega