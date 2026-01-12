‘One Piece’ temporada 2 presenta nuevos villanos y confirma su estreno en marzo

La temporada 2 de One Piece debutará el 10 de marzo. El teaser reveló nuevos enemigos, viajes al Grand Line y la llegada de Tony Tony Chopper.

La segunda temporada de la serie One Piece ya mostró su primer adelanto oficial. Netflix reveló a los nuevos antagonistas de la producción que se estrenará el 10 de marzo y llevará por título One Piece: Into the Grand Line.

El avance presentó a Luffy, interpretado por Iñaki Godoy, frente a una mujer misteriosa que le advierte que jamás encontrará el One Piece.

En el teaser también aparecieron Nami, Roronoa Zoro, Sanji y Usopp. El grupo enfrentó a una organización de asesinos conocida como Baroque Works, uno de los principales peligros de la nueva entrega.

Entre los nuevos personajes destacó Miss All-Sunday, interpretada por Lera Abova. La villana advirtió a Luffy sobre la vulnerabilidad de sus amigos. Su presencia anticipó conflictos directos y decisiones de alto riesgo.

El elenco de antagonistas incluyó a Miss Wednesday, encarnada por Charithra Chandran, así como a Mr. 3, Mr. 5, Miss Valentine, Mr. 9 y Miss Goldenweek. Todos formaron parte del grupo que desafiará a la tripulación durante su travesía.

Según la sinopsis oficial de Netflix, la temporada presentará adversarios más feroces y las misiones más peligrosas hasta ahora. Luffy y su equipo navegarán por el Grand Line, una zona legendaria donde cada isla ofrece peligros impredecibles y escenarios extraordinarios.

La historia mostró encuentros con territorios extraños y enemigos formidables mientras los protagonistas continúan la búsqueda del tesoro más codiciado del mundo.

Según Netflix, la nueva temporada introducirá a Tony Tony Chopper, uno de los personajes más esperados por los seguidores del manga. El reno de nariz azul, con habilidades médicas únicas, se integrará como un nuevo aliado del grupo.

Chopper contará con la voz de Mikaela Hoover, quien también realizó la captura facial del personaje. El avance oficial ya mostró su diseño y confirmó su debut en la serie.

El creador del manga, Eiichiro Oda, destacó el trabajo técnico detrás del personaje. Señaló que el equipo logró un equilibrio entre forma, expresiones, voz e iluminación para llevar a Chopper a la acción real con un nivel de detalle de clase mundial.