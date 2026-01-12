Viva

‘One Piece’ temporada 2 presenta nuevos villanos y confirma su estreno en marzo

El adelanto oficial muestra a Baroque Works, confirma la llegada de Tony Tony Chopper

Por Damián Arroyo C.
La temporada 2 de One Piece debutará el 10 de marzo. El teaser reveló nuevos enemigos, viajes al Grand Line y la llegada de Tony Tony Chopper.
La temporada 2 de One Piece debutará el 10 de marzo. El teaser reveló nuevos enemigos, viajes al Grand Line y la llegada de Tony Tony Chopper. (Netflix/Cortesía)







Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

