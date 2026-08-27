Viva

Omar Cascante hizo entrevista con advertencia de ‘respuestas ocurrentes’: ‘No le puedo decir eso, es muy íntimo’

El reconocido presentador tuvo un invitado muy especial, lleno de ‘picardía y sin filtros’. Vea cómo le fue en esta singular interacción

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Periodista y presentador Omar Cascante.
Periodista y presentador Omar Cascante. (redes/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Omar Cascante
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.