Omar Cascante hizo entrevista con advertencia de ‘respuestas ocurrentes’: ‘No le puedo decir eso, es muy íntimo’

El reconocido presentador costarricense Omar Cascante aprovechó el cumpleaños número 90 de su abuelo Víctor para hacerle una entrevista que terminó con varias respuestas ocurrentes y mucho humor.

Cascante compartió el video en sus redes sociales y desde la descripción advirtió a sus seguidores sobre la personalidad de su abuelo: “90 años. Sin filtro. Sin relaciones públicas. Y con más picardía que muchos de 30”.

La primera pregunta fue directa: ¿Cuál es el secreto para llegar a los 90 años en buenas condiciones? “Que Dios le dé salud a uno, nada más. El resto no existe comida, no existe nada”, respondió don Víctor.

Pero la conversación tomó un giro inesperado cuando Cascante quiso saber si su abuelo todavía tenía fuerzas para “todo”.

“Bueno, para ciertas cosas no. Ya las fuerzas se han ido”, contestó el adulto mayor. “¿Para cuáles no tiene fuerza, abuelo?”, preguntó el presentador.

“No le puedo decir porque son íntimas”, respondió entre risas el señor.

Cascante insistió y su abuelo dejó otra respuesta que provocó la reacción del presentador: “Sí, siempre, pero no igual”.

Omar Cascante junto a su abuelo Víctor, quien cumplió 90 años este 26 de agosto. (Instagram/Instagram)

La entrevista incluso llegó al tema de la famosa pastilla azul. Cascante le preguntó a su abuelo qué haría si en algún momento tenía deseos, pero las condiciones no ayudaban.

“Ahí dicen que hay Viagra, yo nunca la he tomado”, aseguró don Víctor con la picardía que previamente el presentador había advertido.

Ante la insistencia de su nieto, agregó entre risas que espera nunca tener que tomarla.

Al finalizar, Cascante felicitó a su abuelo por sus 90 años. En otra publicación, el presentador lo describió como un hombre “jovial, pícaro, a veces cascarrabias”, y destacó la influencia que ha tenido en su familia.

“Creo que 90 años no son solo una edad. Son una vida entera de historias, carácter, familia y huellas que siguen caminando en los que vinimos después”, escribió.

Y cerró con una frase que resume el espíritu de la celebración: “Feliz cumpleaños, abuelo. Cascante legítimo. Y todavía dando guerra”.