Durante el funeral de Camilo Rodríguez, efectuado la tarde de este miércoles, el obispo de Cartago, Mario Enrique Quirós Quirós, expresó el dolor y desconcierto por la muerte del periodista y llamó a reflexionar sobre la necesidad de construir una sociedad con mayor justicia, fraternidad y humanidad.

“Estimados hermanos, claramente la muerte de Don Camilo nos duele, porque nos desconcierta”, manifestó el religioso ante quienes acudieron a despedir al comunicador.

La ceremonia se realizó en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, donde familiares, amigos y allegados se reunieron para dar el último adiós al periodista, asesinado el lunes 16 de noviembre mientras conducía por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Según las primeras investigaciones, dos hombres en motocicleta interceptaron su vehículo y le dispararon antes de huir.

Un llamado a reflexionar

Durante su homilía, Quirós instó a examinar las acciones cotidianas y los valores que orientan la convivencia, en medio del dolor provocado por la muerte de Rodríguez.

“Desde luego, hay tanto que meditar en nosotros, en lo que estamos haciendo y cómo procurar un camino entre nosotros de mayor justicia”, expresó.

El obispo agregó que cultivar esos valores debe conducir a “un mayor sentido de experiencia fraterna en nuestras vidas y más humanidad para estos tiempos actuales”.

También pidió paz para el comunicador y acompañamiento para sus seres queridos.

“Nos duele profundamente los acontecimientos sucedidos, a lo que pedimos paz en todo sentido en nuestro hermano, ahora en su descanso eterno, y por supuesto, fortaleza y consuelo a sus familiares aquí presentes”, señaló.

Familiares, amigos y allegados despidieron al periodista Camilo Rodríguez la tarde de este miércoles en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, en Cartago. (Rafael Pacheco/La Nación)

Recuerdo de su fe y mensaje de consuelo

Quirós recordó a Rodríguez como un creyente que procuró mantener presentes los valores cristianos y transmitirlos a su entorno. Destacó su participación en celebraciones religiosas y su búsqueda de espacios de oración y meditación en capillas y templos.

“Se trata de un hermano en la fe, una persona que se esmeró por tener presente los valores cristianos que aprendió a lo largo de su vida y que se esmeró por cultivar en su persona y en su familia y en los demás”, afirmó.

Al referirse a las preguntas que surgen ante su muerte, el obispo invitó a los presentes a encontrar alivio en la fe, el apoyo mutuo y la oración.

“Y sea el Señor de la esperanza quien fortalezca los corazones de cada uno de ustedes”, expresó al pedir consuelo para quienes enfrentan la pérdida.

A partir de las lecturas bíblicas, sostuvo que la muerte no rompe el vínculo del creyente con Dios y presentó la esperanza cristiana como una respuesta al sufrimiento.

“Ningún poder humano es capaz de destruir lo que Dios ha creado en nosotros”, manifestó.

Investigación del homicidio

Mientras familiares y allegados despedían al comunicador, las autoridades mantenían abierta la investigación para esclarecer el crimen. El Organismo de Investigación Judicial busca identificar tanto a quienes ejecutaron el ataque como a quienes lo ordenaron, y analiza evidencia electrónica y documental decomisada en la vivienda de Rodríguez para determinar el móvil.

Este miércoles, la Fiscalía General anunció la conformación de un equipo especializado con participación de fiscales de crimen organizado, de la Fiscalía General y de Heredia para dirigir las pesquisas.