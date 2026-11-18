La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica se pronunció este martes sobre el asesinato del periodista Camilo Rodríguez, de 50 años, ocurrido el lunes en Santo Domingo de Heredia.

La representación diplomática condenó el homicidio y expresó sus condolencias a los familiares y colegas del comunicador.

En su pronunciamiento, Estados Unidos reafirmó su respaldo a la libertad de prensa y de expresión, derechos que considera fundamentales para las democracias de ambos países.

Además, manifestó su confianza en que las autoridades costarricenses realicen una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

La declaración se suma a los pronunciamientos de la Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Suiza, así como de organizaciones nacionales e internacionales vinculadas con la defensa de la libertad de prensa.

Asesinato de Camilo Rodríguez

Rodríguez fue asesinado a balazos mientras viajaba en un vehículo por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Según la información preliminar, sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al automóvil y dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público investigan las circunstancias del ataque para determinar el móvil e identificar a los responsables.