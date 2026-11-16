Camilo Rodríguez Chaverri construyó una carrera que se extendió por la televisión, la radio, la prensa escrita y las publicaciones regionales. Periodista, escritor y activista social, fue una figura conocida en los medios de comunicación costarricenses por su participación en múltiples espacios y su producción editorial.

El comunicador fue asesinado a balazos este lunes 16 de noviembre de 2026, en un hecho ocurrido sobre la ruta 32, en Santo Domingo de Heredia. Su muerte pone fin a una trayectoria de varias décadas en el periodismo y la comunicación, así como a una presencia pública que trascendió las redacciones tradicionales.

Nacido en Cartago, el 14 de febrero de 1976, Rodríguez creció en distintas comunidades rurales, entre ellas Cervantes de Alvarado, Pérez Zeledón, Siquirres y Guápiles. Esa relación con las comunidades fuera del Valle Central marcó buena parte de su trabajo profesional.

Su interés por el periodismo comenzó desde la adolescencia. Mientras estudiaba en un colegio agropecuario en Guápiles, participó en iniciativas estudiantiles y elaboró un periódico escolar. A los 16 años viajó a Estados Unidos para terminar sus estudios secundarios y se incorporó a una pequeña publicación en Iowa.

Antes de cumplir los 18 años ya había publicado artículos en periódicos costarricenses como La República y La Prensa Libre.

Una carrera en distintos medios

Una entrevista publicada por La Nación el 30 de noviembre de 2003, titulada Este tipo le hace a todo, retrató la versatilidad que caracterizó sus primeros años de carrera.

A sus 27 años, Rodríguez participaba en televisión, tenía espacios en Radio Columbia y colaboraba con publicaciones como Al Día, Eco Católico y Ojo. También dirigía proyectos regionales como El Guapileño y Viva Limón.

En televisión estuvo vinculado con programas como Alto contraste, Aló qué tal, Antena 9, Informe 6 y Tertulias del 13. También trabajó en Radio Monumental y desarrolló el espacio De cara a la realidad, en Radio Columbia.

Uno de sus proyectos más representativos fue El Guapileño, periódico que fundó a los 20 años junto con Sergio Fernández. Se trataba de una iniciativa familiar que buscaba fortalecer la comunicación regional. Posteriormente impulsó Viva Limón, como parte de su apuesta por ampliar la presencia periodística en la zona Atlántica.

Su faceta como escritor también ocupó un lugar importante en la trayectoria del periodista costarricense Camilo Rodríguez Chaverri; de hecho, en una autobiografía suya aseguró haber publicado 168 libros relacionados con personajes, historia y distintos sectores de la sociedad costarricense.

En el género biográfico y de entrevistas destacan títulos como Memorias del Padre del ICE (sobre Jorge Manuel Dengo), Alberto Martén, padre intelectual del solidarismo y Mi libro sobre Sor María Romero, la santa de Costa Rica y Nicaragua.

Por otra parte, su labor documental sobre el patrimonio arquitectónico y el arte nacional se refleja en investigaciones visuales como Pintores de Limón, Templos de Cartago y, especialmente, Templos de Costa Rica (2008), una de sus publicaciones más populares, en la que mostraba fotografías de iglesias católicas y ermitas alrededor del país.

Asimismo, dedicó una amplia parte de su obra a la historia local y al movimiento cooperativo mediante la colección Pioneros del Cantón (enfocada en comunidades como Pococí, Guácimo y Pérez Zeledón) y el recuento histórico de Coopevictoria.

Finalmente, su producción en el campo del ensayo, la crónica y la narrativa breve, incluye obras como La vía costarricense: volver al futuro y reencontrar el camino de la esperanza, Chinchorros y chirotes, Tierra de maestros y Pasión escultórica.

Camilo Rodríguez Chaverri fue asesinado a balazos este lunes 16 de noviembre sobre la ruta 32, en Santo Domingo de Heredia. (Alonso Tenorio/La Nación)

Polémicas y conflictos judiciales

La trayectoria de Rodríguez también estuvo acompañada de cuestionamientos públicos y controversias que trascendieron su actividad periodística.

En julio de 2004, La Nación publicó una información sobre un contrato que firmó con la Federación Municipal Regional del Este (Fedemur), administradora del relleno sanitario de Río Azul. El acuerdo, suscrito en marzo de 2003, ascendió a ¢10 millones, de los cuales ¢3,6 millones correspondieron a honorarios del periodista.

La controversia surgió porque Rodríguez incluyó sus programas de entrevistas y espacios en radio, prensa y televisión como parte de una campaña de relaciones públicas para divulgar las actividades de esa organización. La publicación señaló que directores de medios desconocían esa práctica y la cuestionaban.

Otro de los episodios que marcó su vida pública fueron los conflictos familiares posteriores a su divorcio de Gabriela Arroyo, con quien tuvo tres hijos. La pareja se casó en 2013 y se divorció en 2019.

En 2021, Rodríguez denunció públicamente que llevaba meses sin poder ver a sus hijos y solicitó un régimen de crianza compartida. Incluso, en mayo de 2022 realizó manifestaciones frente al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), donde permaneció encadenado como protesta por las restricciones para relacionarse con los menores.

En el ámbito judicial, en junio de 2025 la Fiscalía Adjunta de Pavas presentó una acusación formal contra él y solicitó elevar a juicio una causa por los presuntos delitos de violación, incumplimiento de una medida de protección, ofensas a la dignidad y amenazas contra una mujer. Rodríguez rechazó los señalamientos y sostuvo que las denuncias en su contra eran falsas.

En abril de 2026 también fue detenido como sospechoso de abuso sexual contra una persona menor de edad. Posteriormente, el Juzgado Penal de Pavas le impuso medidas cautelares durante seis meses, entre ellas mantener una distancia mínima de dos kilómetros de la presunta víctima y abstenerse de contactarla o comentar públicamente el caso.

Su incursión en la política

Rodríguez también buscó trasladar su presencia pública al ámbito político.

En 2021 fue anunciado como candidato presidencial del Partido Renovación Costarricense para las elecciones de 2022, pero el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó su ratificación por incumplimiento de requisitos.

En setiembre de 2025 fue ratificado como primer candidato a diputado por San José del partido Aquí Costa Rica Manda para las elecciones nacionales de 2026.

En su perfil público también se identificaba como activista social y promotor de iniciativas relacionadas con el solidarismo, el cooperativismo, el sector agrícola y el ambientalismo.

Señalamientos

En sus últimos años, Camilo Rodríguez generó controversia al señalar públicamente supuestos vínculos entre figuras políticas, funcionarios y personas relacionadas con el narcotráfico. Entre sus declaraciones, afirmó que existía un plan para facilitar la salida de Costa Rica del exmagistrado Celso Gamboa, quien enfrentaba un proceso de extradición a Estados Unidos. Esa afirmación no fue confirmada oficialmente.

También hizo señalamientos sobre Otto Guevara y Laura Fernández, quienes presentaron querellas por difamación en su contra. En febrero de 2026, el Tribunal Penal de San José dio curso a la querella de Fernández, relacionada con declaraciones sobre supuestos vínculos con personas ligadas al narcotráfico.

Estas controversias y sus procesos judiciales marcaron sus últimos años de vida pública, junto con su trabajo en medios de comunicación, la publicación de libros y sus incursiones en política.