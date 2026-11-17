Andrés Rodríguez Chaverri, el hermano del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, asesinado la tarde del lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, ofreció detalles de los servicios fúnebres del comunicador.

El hermano del periodista y escritor comentó que la intención de la familia es realizar la vela de Rodríguez la noche de este martes 17 de noviembre en la funeraria La Última Joya, en Cartago.

Una integrante de la familia afirmó que a la vela puede asistir cualquier persona, siempre y cuando lo hagan con respeto.

La misa, previa al funeral, se efectuará en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, también en Cartago, a las 2 p. m. del miércoles 18 de noviembre.

Andrés Rodríguez ofreció declaraciones en las afueras de la morgue judicial, mientras realizaba las diligencias para retirar el cuerpo de su hermano.

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Durante su atención a los medios de comunicación, Andrés Rodríguez se refirió al ejercicio de su hermano, de 50 años, quien en los últimos tiempos denunciaba, en sus redes sociales, a funcionarios, jueces y supuestos narcotraficantes.

“La lucha de Camilo fue grande. Él nunca pensó que le iba a costar tanto, pensó que esto iba a ser un proceso mucho más sencillo”, indicó Andrés Rodríguez.