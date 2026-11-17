Para la madre de Camilo Rodríguez Chaverri, el periodista asesinado este 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, la muerte de su hijo tiene un único consuelo: que su lucha terminó.

Así lo relató su hermano, Andrés Rodríguez Chaverri. “Lo que siente mi mamá es que ya descansó, que ya tiene paz, que ya puede ver a sus hijos”, expresó la mañana de este martes.

Rodríguez, de 50 años, pasó los últimos años en una batalla por recuperar el contacto con sus hijos tras su divorcio. Esa batalla coincidió con su ascenso como figura pública que denunciaba, en redes sociales, a funcionarios, jueces y supuestos narcotraficantes.

Para su hermano Andrés, ambas luchas fueron una sola.

“La lucha de Camilo fue grande. Él nunca pensó que le iba a costar tanto, pensó que esto iba a ser un proceso mucho más sencillo”, afirmó.

Según él, Camilo “decidió luchar hasta el final, estaba dispuesto a perderlo todo y lo perdió”.

Mientras este martes el grupo familiar se ocupaba de las diligencias para retirar su cuerpo de la morgue judicial, Andrés describe a un hermano que ya no tenía vuelta atrás.

“Peleándose con el mundo, peleándose con los medios, peleándose con todos. Era como si pensara: ‘No me importa lo que tenga que hacer, con tal de llegar allá’”, declaró.

Eso sí, reconoce que en una lucha así “hay muchos errores, sobre todo institucionales”, que a su juicio no debieron ocurrir. Camilo, agregó, estaba “básicamente agotado en el proceso”.

La familia, dice, también conserva una esperanza: “Tenemos la convicción de poder llegar algún día a reunir a esos niños. Son cuatro hermanos y la relación familiar está destruida, pero con esto que pasó yo esperaría que en algún momento los niños puedan saber que tienen una familia que los quiere y desea reunirse con ellos”.

Andrés Rodríguez informó que el funeral de Camilo se realizará este miércoles a las 2 p. m. en la Iglesia del Carmen de Cartago.

Un clamor con críticas al sistema

Andrés divulgó un comunicado en el que describe a Camilo como “el papá de María Pía”, con quien “demostró ser el padre amoroso y extraordinario que sus otros hijos no pudieron tener”.

Reconoce que, durante años, los hermanos fueron sus “mayores críticos” dentro del hogar pues, aseguró, compartían el fondo de sus luchas, pero jamás las formas.

“Nada justifica su muerte ni el estado al que hemos dejado llegar al país”, lamentó.

En su mensaje, atribuye la muerte a “una cadena de responsabilidades compartidas: un sistema judicial con prioridades invertidas, una cúpula judicial desconectada de la realidad, un Poder Ejecutivo confrontativo, una Asamblea Legislativa estancada, un Patronato Nacional de la Infancia en crisis, un sistema incapaz de atender la salud mental y una sociedad cómplice por omisión”.

Sobre el estado emocional de su hermano, escribe que el sistema judicial “no sabe qué hacer” ante casos como el suyo y que Camilo “necesitaba ayuda psicológica, pero, más que eso, necesitaba una mano para salir del hueco”.

Como ciudadanos, dejemos de ser vivillos: paguemos impuestos y pidamos factura”, lanzó.

“Ayer vi a los políticos de Costa Rica intentar sacar rédito de esta tragedia. Qué lamentable espectáculo. Esto no es culpa exclusiva de Chaves (Rodrigo) ni de don Carlo (Díaz); es culpa de todos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que todo siga igual de mal, tapándonos los ojos y esperando que ‘la Virgencita’ nos arregle el país. Ya basta de pasividad, arreglemos esto de una vez”, indica el mensaje.