¡Nunca visto! Vea la insólita camiseta que usó un aficionado en partido de Alajuelense y que desconcertó a todos

No siempre fue así, pero desde hace un par de décadas la fiebre por las camisetas de fútbol se instaló entre los fanáticos de Costa Rica y el mundo, al punto de que ir al estadio sin portar los colores del equipo es prácticamente una extrañeza.

Y aunque cada quien anda modelos diferentes, la regla es que sea una camiseta que haya portado su equipo en alguna temporada. Pero, ese no fue el caso de un aficionado de la Liga Deportiva Alajuelense que, si de hablar de singularidades se trata, rompió todos los esquemas.

En la izquierda, se ve el logo que usa la Liga en la espalda. En la derecha, se aprecia la palabra "Batman". (Captura de pantalla)

Una joven creadora de contenido rojinegra captó durante el partido entre Puntarenas y Alajuelense, en el estadio Lito Pérez, una insólita camisa que la dejó totalmente desconcertada.

“No sé si estoy mal pero creo que ese señor se hizo una combinación entre el tercer uniforme de Saprissa, poniéndole escudos de la Liga. Corríjanme si estoy viendo mal”, dijo desde una gradería de la Olla Mágica.

El hombre vestía una camiseta negra con diseños de Batman, similares al conjunto estrenado por el cuadro morado. Sin embargo, en su espalda se ve el escudo que utiliza la Liga en esa parte de las camisetas.

Además, la creadora afirmó que, aunque no lo grabó de frente porque no iba a invadir su privacidad, también lucía el escudo rojinegro en el pecho.

Por supuesto, el video, que ya acumula más de 310.000 reproducciones, fue ampliamente comentado por los usuarios en redes sociales.

“Hizo una combinación de todo: el tercer uniforme de Saprissa junto con el de local de Sporting del torneo pasado y el escudo de la Liga”, “Yo vi el partido por internet y lo enfocaron en una toma”, “Le gustó la temática de Batman”, “Él sí sabe usar el libre albedrío”, “Algo raro hizo ahí”, fueron algunos de los mensajes.