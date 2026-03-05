Nuevo libro revela el momento que fracturó para siempre la relación entre Kate Middleton y Meghan Markle

Una nueva obra sobre la familia real británica revela el episodio que separó a Kate Middleton y Meghan Markle y distanció a William y Harry.

Un nuevo libro sobre la familia real británica revela el momento que marcó la ruptura definitiva entre Kate Middleton y Meghan Markle, esposas de los príncipes William y Harry.

La obra describe un episodio que distanció a ambos matrimonios y que influyó en el rumbo que tomaron dentro de la monarquía.

El libro se titula William and Catherine - The Monarchy’s New Era: The Inside Story. El autor es el periodista Russell Myers, editor especializado en temas monárquicos del diario británico Daily Mirror. La publicación llegará a librerías del Reino Unido en las próximas semanas.

Un adelanto difundido por el sitio Radar Online expone un pasaje que describe el punto de quiebre en la relación entre las dos integrantes de la familia real.

Según el relato del autor, Kate Middleton esperaba construir una relación cercana con Meghan Markle cuando el príncipe Harry presentó a la actriz en 2016. Sin embargo, esa intención cambió tras conocer la forma en que Markle trataba al personal que trabajaba para la realeza.

El libro señala que la princesa de Gales optó por evitar el conflicto. La publicación describe que Middleton creció en un entorno familiar donde los desacuerdos se resolvían mediante el diálogo.

Myers explica que Middleton interpretó al inicio las discusiones entre William y Harry como diferencias relacionadas con la inmadurez o la terquedad de ambos. No obstante, la actitud de Harry y Meghan hacia los empleados del palacio provocó una ruptura entre las dos parejas.

El autor sostiene que esa situación llevó a los matrimonios a tomar caminos completamente distintos dentro de la familia real.

Las versiones sobre tensiones entre Meghan Markle y el personal del palacio circulaban desde la época en que la actriz mantenía su compromiso con el príncipe Harry.

Kate Middleton y el príncipe William contrajeron matrimonio en 2011. La pareja tiene tres hijos: el príncipe George, de 12 años; la princesa Charlotte, de 10 años; y el príncipe Louis, de 7 años.

Por su parte, el príncipe Harry y Meghan Markle se casaron en 2018. Son padres de Archie, de 6 años, y Lilibet, de 4 años.

Harry y Meghan renunciaron a sus funciones dentro de la monarquía en enero de 2020. Actualmente viven con sus hijos en Montecito, California, en Estados Unidos.

Diversas versiones señalan que Harry y William no mantienen comunicación desde hace más de dos años.

Hasta ahora, los representantes de Harry y Meghan Markle y los asesores de la familia real no emitieron declaraciones públicas sobre el libro de Russell Myers.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.