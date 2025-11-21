Viva

Norval Calvo recordó a Froilán Bolaños a 16 años de su muerte y destacó su legado en el humor nacional

El comediante murió en 2009, en San Roque de Grecia

Por Fiorella Montoya
Norval Calvo expresó que Froilán Bolaños dejó un legado duradero que aún acompaña al equipo de Pelando el ojo, 16 años después de su muerte.
Norval Calvo expresó que Froilán Bolaños dejó un legado duradero que aún acompaña al equipo de 'Pelando el ojo', 16 años después de su muerte. (Instagram Pelando el ojo/Instagram Pelando el ojo)







Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

