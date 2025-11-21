Norval Calvo recordó a Froilán Bolaños a 16 años de su muerte y destacó su legado en el humor nacional

Norval Calvo expresó que Froilán Bolaños dejó un legado duradero que aún acompaña al equipo de 'Pelando el ojo', 16 años después de su muerte.

El recuerdo de Froilán Bolaños volvió a tomar fuerza este viernes 21 de noviembre. Norval Calvo, quien trabajó con él en Pelando el ojo, expresó que el legado de su amigo sigue presente.

Calvo publicó unas palabras que mostraron el vínculo que unió a ambos y lo acompañó con una fotografía.

“Hoy se cumplen 16 años desde que mi amigo y hermano Froilán Bolaños partió, pero su luz sigue viva en cada recuerdo, en cada risa y en cada momento que compartimos gracias a su talento y su enorme corazón”, escribió Norval.

Además, Calvo añadió: La ausencia de Froilán la sentimos, pero también su legado en el programa, 24 años después, sigue acompañándonos. Siempre presente, hermano. Siempre te recordaremos. Un gran abrazo al cielo”.

En noviembre del 2009, Bolaños falleció debido a un paro cardíaco luego de un partido de fútbol.