Noche sorpresiva en ‘Nace una estrella’: un eliminado y triple empate en el primer lugar

La cuarta gala de Nace una estrella, disputada el domingo, dejó fuera de competencia a un nuevo participante . Incluso, el programa calificó esta emisión como “sorpresiva”, debido a las personas que disputaron su permanencia.

Conforme avanza la competencia, aumenta el nivel y también los comentarios exigentes del jurado. En esta ocasión, el primer lugar fue compartido por tres participantes: Verónica Quirós, quien obtuvo 31 puntos al interpretar la canción Disfruto; Jessica López, que entonó I Wanna Dance with Somebody, y Franciny Castillo, que cerró la noche con Él me mintió.

LEA MÁS: ‘Nace una estrella’: vea al eliminado (y el premio que se llevó) y a quién piropeó Myriam Hernández

La categoría infantil se llenó de emotividad. Vivianne Juárez interpretó un clásico poderoso, la canción Creo en mí. Juan David cantó Cómo mirarte y no pudo contener las lágrimas luego de recibir una baja calificación de 23 puntos.

'Nace una estrella' anunció que en la próxima gala será expulsado un niño por primera vez en esta temporada. (Nace una estrella/Nace una estrella)

La tensión aumentó al llegar el momento de la nominación. Los participantes con menos votos del público fueron Alberto Murillo y Karen Boxx. El panel de jueces determinó que Alberto debía abandonar la competencia. Aunque él agradeció el apoyo, en los comentarios del público hubo molestia.

LEA MÁS: ¿Qué pasó con los participantes de ‘Nace una estrella’ enfermos?... Teletica dio reporte sobre su salud

“Es increíble que apaguen el sueño de una persona que sí está haciendo bien el trabajo”; “Esta muchacha ni el señor merecían ser nominados, son muy buenos. Hay dos que ya deberían salir”; “Uno de los mejores se fue”. Esos son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

En la gala del próximo domingo, un niño será expulsado por primera vez en esta temporada.