¡No es una moda ni un juego! Llega a Costa Rica un evento que mueve a miles de coleccionistas (y de dólares)

Los amantes de las tenis y los art toys en Costa Rica tendrán un espacio único en el evento Street Fever 2025.

Street Fever es un evento que se ha ganado un puesto de prestigio entre los amantes de las tenis, la moda urbana y los art toys (figuras coleccionables de diseñador) en Latinoamérica; esto, tras dos décadas de presencia en México y Guatemala.

Y aunque su centro es la vestimenta y juguetes, no se trata de una moda ni mucho menos de un juego. Es un espacio que año a año convoca a miles de apasionados de un gremio que mueve cantidades exorbitantes de dinero.

Ahora, con su nombre consagrado en esta peculiar y cada vez más amplia cultura, Street Fever llegará a Costa Rica este 2025. La edición de este año, que ya pasó por suelo mexicano y guatemalteco, tendrá lugar en el país este sábado 30 de agosto, en el Estadio Nacional.

En el marco de esta convención, La Nación conversó con Carlos Valenciano, encargado de la actividad. Valenciano es una de las figuras más reconocidas entre los coleccionistas sneakerhead (calzado de marcas deportivas) y fue un puente vital para que este evento internacional tenga en Costa Rica una sede más.

Según explicó, él y su equipo de trabajo decidieron fundir Tico Sneaker Day —un evento que realizan desde hace unos años— bajo la plataforma de Street Fever. De este modo, la expo costarricense que creó Valenciano dejará de existir, para dar paso a algo más grande.

“Hicimos la alianza tratando de abarcar un poco más que nuestro nicho (coleccionista de tenis), porque cuando la gente oye sneakers como que usualmente cree que el evento es solo de zapatos y, realmente, es un evento que tiene de todo”, comentó.

El evento contará con más de 40 stands que ofrecerán desde compras exclusivas de grandes marcas hasta productos de diseñadores costarricenses. Además, el reconocido diseñador estadounidense Jae Tips ofrecerá una charla y compartirá con el público que adquirió entradas VIP.

El diseñador estadounidense Jae Tips será el invitado especial de Street Fever 2025. (Instagram)

Joseph Tippets, nombre de registro de Jae Tips, es actualmente el colaborador más grande de Saucony, una empresa de calzado y ropa deportiva que nació en 1898 en Estados Unidos y que en los últimos años ha encontrado un gran auge entre los coleccionistas especializados.

Sumado a su labor con esta marca, el músico y diseñador originario del Bronx, Nueva York, también ha colaborado con Nike y es dueño de su propio sello Savior Worldwide.

“No es muy fácil que una marca tan mundial como Saucony, que además ha estado ganando mucha atracción en los últimos años, te permita diseñar tus propios zapatos. Él hace unos 4 o 5 años diseñó su primera colaboración, se dio a conocer porque en su momento él estaba mucho más metido en la música y en la moda”, explicó Valenciano.

Otro aspecto llamativo de Joseph Tippets es su cercanía con la cultura. Al igual que muchos de los apasionados que se darán cita en el evento, inició como vendedor de tenis mucho antes de desarrollar su faceta creativa. Incluso, llegó a convertirse en un referente entre los revendedores de sneaker en su país.

“A él le fue muy bien, que es la parte que separa a Jae del resto (risa). El hecho de que lleve más de ocho colaboraciones con Saucony y todavía le estén dando chance de sacar otras cuatro más, y que además haya expuesto también en el Paris Fashion Week, nos da a entender la magnitud de tener a alguien como Jae Tips aquí. Definitivamente, no hemos tenido una figura así en años anteriores”, detalló Valenciano.

Carlos Valenciano, director del Street Fever Costa Rica, es un reconocido coleccionista de tenis que actualmente atesora más de 300 pares de distintas marcas. (Jose Cordero/La Nación)

Sin ir más lejos, el propio líder del evento puede verse reflejado en Jae Tips. De hecho, él mismo confiesa que nunca ha dejado de ser ese muchacho fiebre de las tenis, y que, más bien, es esa alma de coleccionista empedernido la que lo lleva a gestionar estos espacios.

“Yo siempre digo que yo trabajo para hacer feliz al mae que empezó a ir a los eventos cuando no había nada. Es un espacio que creamos para que personas como fui yo —apenas empezando mis proyectos y sin una plataforma—puedan aprovechar; para que marcas nacionales que hacen cosas interesantes y nuevas en Streetwear o en moda tengan un lugar donde esté su mercado nicho”, expresó Valenciano.

“Entonces, al final del día, yo feliz de la vida. Creo que este año va a ser un año totalmente distinto a los demás, sobre todo por la calidad que vamos a presentar; y eso me tiene superemocionado”, añadió.

¿Quiere asistir a Street Fever?

Las entradas para el Street Fever Costa Rica 2025 están a la venta en Starticket.cr. Actualmente, únicamente quedan disponibles boletos generales con un precio de ¢5.000.

Además, el evento pondrá a disposición de los asistentes el parqueo interno del Estadio Nacional. Tiene un precio de ¢5.000 y solo se puede comprar antes de la actividad mediante la boletería en línea.

El evento empezará a las 10 a. m y se extenderá hasta las 6 p. m. Carlos Valenciano, director de la convención, invita a fanáticos y curiosos a darse una vuelta por el Estadio Nacional este 30 de agosto, por un evento que, espera, reúna a más de 2.000 personas.

“Es un día muy interesante, muy diferente. Street Fever es un espacio de cultura, es un espacio de moda, arte, diseño y, obviamente, de sneakers y ropa, que también necesita el apoyo de todos para poder seguir existiendo”, concluyó Valenciano.

Usted puede encontrar la información de todos los stands y otros detalles de la convención mediante las redes sociales de Street Fever Costa Rica.