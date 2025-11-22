Viva

Niño pidió un árbol de Navidad porque nunca tuvo uno en casa: su historia conmueve a miles

La reacción del niño al recibir el árbol emocionó a miles de personas en redes sociales y reflejó el valor de los pequeños gestos navideños

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Pipe solo quería un árbol para compartir con su abuela. Su deseo se cumplió gracias a un influencer, y su historia conmovió a miles.
Pipe solo quería un árbol para compartir con su abuela. Su deseo se cumplió gracias a un influencer, y su historia conmovió a miles. (@elagricultorcol/TikTok)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaTikTokNavidad
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.