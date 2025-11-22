Niño pidió un árbol de Navidad porque nunca tuvo uno en casa: su historia conmueve a miles

Pipe solo quería un árbol para compartir con su abuela. Su deseo se cumplió gracias a un influencer, y su historia conmovió a miles.

A pocos días de iniciar diciembre, una historia conmovió a miles de personas en redes sociales. Un niño colombiano llamado Pipe no pidió juguetes, bicicletas ni automóviles. Su único deseo era tener un árbol de Navidad para compartir con su abuelita.

Este caso fue contado por El Agricultor, un creador de contenido que visitó a Pipe luego de leer su carta. En ella, el menor había escrito: “Niño Dios, para esta Navidad quiero un arbolito para compartir con mi abuelita”.

Pipe vive en una zona rural de Colombia, rodeado de animales. Su mascota es un ternero al que llamó Niño. La humildad del entorno y la sinceridad de su petición tocaron profundamente al influencer, quien decidió visitarlo en persona.

Al llegar, el joven llevó una caja con un árbol de Navidad. El momento en que Pipe la abrió fue registrado en video. Al descubrir lo que contenía, el niño lo describió como “una Navidad” y comenzó a detallar cada uno de los adornos.

Su reacción mostró una mezcla de sorpresa y felicidad. La familia también se emocionó. La abuela indicó que, pese a tener siete hijos y un nieto, era la primera vez que decoraban un árbol de Navidad.

El gesto de El Agricultor no solo cumplió el deseo de Pipe, también despertó una oleada de mensajes de apoyo y gratitud en redes sociales. Usuarios expresaron cómo la historia los hizo llorar de alegría al ver la reacción del niño.

El contenido se volvió viral y provocó una reflexión sobre los deseos más puros en esta época del año. Mientras muchos niños piden objetos materiales, otros solo sueñan con compartir momentos especiales con sus seres queridos.

El Agricultor ahora desea llevar árboles de Navidad a otros niños que viven en las montañas colombianas, con la intención de repetir la felicidad que experimentó Pipe junto a su familia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.