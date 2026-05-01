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Niño latino de 7 años se convierte en héroe en Estados Unidos al salvar la vida a compañero que se ahogaba

El menor recibió honores del alcalde y el cuerpo de bomberos de la ciudad

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Por Juan Pablo Sanabria
Sameer Santana
'Bien y genial', respondió con timidez el niño latino de 7 años sobre cómo se sintió al salvar a su compañero. (Captura de video)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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