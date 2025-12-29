Viva

Niño desaparecido por siete años fue encontrado gracias a serie de Netflix

El caso del niño Abdul Aziz Khan fue presentado en Netflix y ayudó a que una pista clave condujera a su hallazgo siete años después

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Niño desaparecido durante siete años es hallado gracias a la serie documental de Netflix Misterios sin resolver. La imagen muestra a las autoridades anunciando su rescate.
Abdul Aziz Khan, quien estuvo desaparecido por siete años tras ser secuestrado por su madre y su padrastro, fue encontrado gracias a la serie documental de Netflix Misterios sin resolver. La difusión del caso permitió a las autoridades localizarlo en Colorado. (X / @dcsheriff/X / @dcsheriff)







