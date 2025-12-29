Niño desaparecido por siete años fue encontrado gracias a serie de Netflix

Abdul Aziz Khan, quien estuvo desaparecido por siete años tras ser secuestrado por su madre y su padrastro, fue encontrado gracias a la serie documental de Netflix Misterios sin resolver. La difusión del caso permitió a las autoridades localizarlo en Colorado.

Un niño que llevaba siete años desaparecido fue hallado gracias a la serie documental de Netflix, Misterios sin resolver.

La plataforma de streaming ayudó a que las autoridades encontraran al menor, quien había sido secuestrado por su madre y su padrastro en 2017.

El secuestro de Abdul Aziz Khan

El caso de Abdul Aziz Khan apareció en el episodio titulado Secuestrados por los padres, donde se detalló que el niño fue visto por última vez cuando tenía 11 años.

Su madre, Rabia Khalid, de 40 años, lo raptó en medio de una disputa por la custodia. Desde entonces, su padre y familiares paternos lo buscaron incansablemente.

Abdul Aziz Khan fue secuestrado por su mamá y su padrastro (X / @dcsheriff/X / @dcsheriff)

Claves para resolver el caso de Abdul Aziz Khan

La difusión del caso en Netflix y en el canal de YouTube del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) permitió obtener información clave sobre el paradero del menor.

En ambas producciones, se ofrecieron detalles inéditos de la historia de Abdul, lo que generó un gran interés público por ayudar a encontrarlo.

Poco después de que el episodio saliera al aire, la Policía recibió una llamada anónima con información sobre un automóvil vinculado al secuestro. El vehículo se encontraba a 1.500 millas de distancia, en Colorado.

El hallazgo Abdul Aziz Khan

Las autoridades actuaron de inmediato y encontraron al menor tras responder a una alerta por allanamiento. La Policía informó en su cuenta oficial de X que, gracias a la atención a los detalles y la persistencia de los agentes, lograron descubrir la verdad.

Tras el rescate, Rabia Khalid y su esposo fueron detenidos. Un juez determinará su situación jurídica en los próximos días. La fianza impuesta supera el millón de dólares.

Horas después del hallazgo, la familia paterna del adolescente expresó su alegría y alivio en un comunicado emitido por el NCMEC. En el mensaje, agradecieron el apoyo recibido durante los últimos siete años y pidieron privacidad para poder sanar como familia.

De acuerdo con el programa 'Misterios sin resolver', de Netflix, la madre del menor desaparecido está acusada de haberlo secuestrado. (X / @dcsheriff/X / @dcsheriff)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.