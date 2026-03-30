Nicole Aldana vivió ‘momentos de pánico y terror’ en sus vacaciones: ‘Los carros derrapaban’

Este domingo 29 de marzo, la recordada presentadora de A todo dar, Nicole Aldana, vivió momentos de angustia durante sus vacaciones junto a su esposo, Mauricio Montero, y un grupo de amigos. La temeraria experiencia la contó en un video en sus redes sociales.

Aldana relató que se dirigían desde Barcelona rumbo a Andorra, lugar que deseaban conocer. “Queríamos llegar a Andorra, cruzando la cordillera entre Francia y Andorra también, que se llama los Pirineos, que es la parte más alta y muy montañosa; había mucho viento y estaba nevando demasiado”, comentó Montero en el video.

Fue justamente la nieve la que dificultó la experiencia, pues se puso “demasiado fuerte”. La pareja contó que viajaron a las 9 p. m. y sus autos no estaban acondicionados para enfrentar esas dificultades climáticas, ya que “para estas épocas se supone que ya no hay nieve”.

Nicole relató: “De un momento a otro era demasiado y tuvimos que parar porque los carros estaban derrapando y dijimos ‘no, esto está bastante fuerte’... era demasiado, yo veía la montaña e imaginaba que nos iba a caer encima”, explicó.

“Esa cantidad de nieve es aterradora, la verdad”, dijo el esposo de la expresentadora.

Contaron que estaban a cinco grados bajo cero, con solo una botella de agua, y les recomendaban dormir allí con el auto encendido. Sin embargo, lograron dar vuelta a los vehículos y devolverse para encontrar, con suerte, un hotel.

“En la zona no hay lugares, era todo en soledad, aterrador, como una película de suspenso. Nosotros en el carro teníamos ganas de ir al baño y no se podía porque la nieve era demasiada, y fue en un vaso como se pudo. Algo horrible”, confesó Mauricio.

Mientras tanto, Aldana narró la situación como “momentos de pánico, pero bueno, gracias a Dios que nos cubrió, que nos guardó y ya pudimos llegar a un hotel, dormir ahí y ya pasar el resto del día bien”, concluyó al final de la angustiante experiencia.