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Nicole Aldana vivió ‘momentos de pánico y terror’ en sus vacaciones: ‘Los carros derrapaban’

La exfigura de ‘A todo dar’ y su esposo narraron la tensa situación, la cual describieron como ‘una película de suspenso’

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Por Fiorella Montoya
Nicole Aldana
Nicole Aldana relató en redes sociales el difícil momento que vivió en Europa. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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