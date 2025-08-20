Nick Vujicic en Costa Rica: Si se quedó sin entrada para la conferencia, aquí le contamos cómo verla

Desde los 19 años, el australiano Nick Vujicic, quien nació sin piernas ni brazos, ha viajado por el mundo dando conferencias alentadoras.

Reconocido mundialmente por ser uno de los conferencistas y motivadores más importantes, el australiano Nick Vujicic se presentará en Costa Rica este miércoles 20 de agosto, en el Auditorio Oasis.

Vujicic nació sin brazos ni piernas y su historia de vida ha inspirado a millones de personas en el mundo.

“No se trata de lo que te falta, sino de lo que haces con lo que tienes” es una de las frases más potentes del conferencista, quien compartirá con los ticos su historia.

La actividad titulada Una noche de esperanza inicia a las 7:30 p. m. Lamentablemente, todas las entradas gratuitas para el evento se agotaron muy rápido; sin embargo, como el mensaje de Nick debe compartirse, la organización anunció que quienes no pudieron conseguir su tiquete para verlo en vivo, podrán disfrutar de la conferencia de manera virtual.

En el Facebook de la Iglesia Casa Oasis se podrá ver y escuchar a Nick en una transmisión en vivo.

LEA MÁS: “Dios siempre está a la distancia de una oración”: Nick Vujicic

Para quienes vayan a la conferencia de Nick de manera presencial, estos detalles son de interés:

El Auditorio Oasis está ubicado en la Ruta 32, contiguo a las instalaciones de DE-KRA. Las puertas del lugar abrirán a las 3:30 p. m. para el ingreso del público, en el recinto habrá venta de alimentos y bebidas, así como actividades complementarias, explicó la producción en un comunicado de prensa.

La historia de Nick Vujicic

De acuerdo con la información de prensa sobre la visita de Vujicic, él nació en 1982 sin piernas ni brazos. No hubo advertencia o explicación médica sobre su condición.

Nick Vujicic se reencontrará con los ticos este miércoles 20 de agosto en una conferencia que presentará en el auditorio de la iglesia Oasis. (Cortesía)

En su vida, Nick ha enfrentado pruebas muy difíciles, tanto físicas como mentales, pues también tuvo que afrontar la depresión y la soledad.

“Según Nick, la victoria sobre sus luchas, así como su fuerza y pasión por la vida hoy en día, se debe a su fe en Dios. Su familia, amigos y las muchas personas que ha encontrado a lo largo de su camino lo han inspirado a seguir adelante”, explicó el comunicado para los medios.

Desde los 19 años, el australiano ha viajado por el mundo contando su historia. Además, es autor, músico, actor y, entre sus pasatiempos, se incluyen la pesca, la pintura y la natación.