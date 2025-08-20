Viva

Nick Vujicic en Costa Rica: Si se quedó sin entrada para la conferencia, aquí le contamos cómo verla

El conferencista australiano se presentará este miércoles 20 de agosto en el Auditorio Oasis

Por Jessica Rojas Ch.
Desde los 19 años, el australiano Nick Vujicic, quien nació sin piernas ni brazos, ha viajado por el mundo dando conferencias alentadoras. (Cortesía)







