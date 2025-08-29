Viva

Netflix revela fecha para el documental de Juan Gabriel: Vea el avance oficial

El adelanto incluye videos, fotografías y audios inéditos del artista mexicano

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

El documental Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero llegará a Netflix el 30 de octubre con un total de cuatro capítulos. La producción recorre la vida del hombre detrás del ídolo musical mexicano.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NetflixJuan Gabriel
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.