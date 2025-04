Netflix revela carta de una costarricense en un video y recibe saludo de famosa actriz

Netflix compartió la carta de una costarricense en un video publicado en sus redes sociales. La plataforma de streaming difundió el mensaje este martes 1 de abril.

En el clip aparece la actriz Sofía Carson mientras lee una carta escrita a mano en papel rosado. El mensaje fue escrito por Valeria, identificada así en redes sociales. En la carta, la joven expresó su admiración por la artista.

“¡Oh, esto está en español!”, exclamó la intérprete de Equipaje de mano antes de leer el mensaje. “Hola, Sofía Carson. Me llamo Valena (así lo pronunció), soy de Costa Rica y Colombia. Te admiro muchísimo. Desde pequeña has sido mi ídola. Me pareces grandiosa y hermosa. Amé tu película Purple Hearts”, decía la carta.

LEA MÁS: Esta es la nueva película de Netflix que hace llorar y reflexionar a muchos

Carson, de 31 años, le agradeció con emoción. “Te quiero con todo mi corazón. Gracias, gracias, gracias”, respondió.

La actriz promociona su nueva película Mi lista de deseos, ya disponible en Netflix. También participó en varias temporadas de la serie Descendientes de Disney.