Nell Fisher pasó de ser un reemplazo a liderar la quinta temporada de ‘Stranger Things’

La joven actriz británica asumió el rol de Holly Wheeler y se convirtió en una figura clave del cierre de la exitosa serie de Netflix.

La actriz británica Nell Fisher se convirtió en una de las figuras centrales de la quinta y última temporada de Stranger Things, disponible en Netflix. Su incorporación como Holly Wheeler, hermana menor de Nancy y Mike, generó debate entre fanáticos por el amplio tiempo que recibió en pantalla. El personaje, aunque ya existía, cambió de intérprete para el cierre de la serie creada por los hermanos Duffer.

Desde el inicio, los creadores definieron que Holly Wheeler tendría un papel determinante en la temporada final. En las primeras cuatro entregas, el rol estuvo a cargo de las mellizas Anniston y Tinsley Price. Para el desenlace, la producción eligió a Fisher, quien entonces tenía 12 años y se mudó de Nueva Zelanda a Atlanta, Georgia, para integrarse a una de las series más exitosas del streaming.

Apasionada por la danza, el canto y la actuación, Fisher mostró interés por el entretenimiento desde pequeña. Nació en Londres y vivió en Sudáfrica y Nueva Zelanda, debido a la carrera diplomática de su madre.

Su padre, actor infantil, impulsó su vocación artística. Antes de Stranger Things, Fischer trabajó en las películas Northspur, Elijo amor y Bookworm, junto a Elijah Wood. También participó en dos episodios de la tercera temporada de My Life Is Murder.

En 2023 destacó en Evil Dead: Rise, thriller dirigido por Lee Cronin. Ese trabajo le abrió la puerta para llegar a Hawkins.

El director Matt Duffer explicó a Variety que el equipo de Stranger Things buscaba a una actriz con parecido físico a las gemelas originales y una edad similar a la del elenco juvenil al inicio de la serie. La directora del casting, Carmen Cuba, fue quien presentó a Fisher y la elección se definió tras varias pruebas.

La audición se realizó en febrero de 2023. Fisher desconocía el personaje y solo recibió la indicación de aparentar 10 años. Se peinó con dos colitas, sin saber que ese era el look clásico de Holly. En ese momento tampoco conocía bien la serie, ya que su madre evitó que la viera por considerarla de terror. Tras comenzar a verla, quedó atrapada por la historia, le reveló a Teen Vogue.

Luego viajó a Nueva York para una prueba de química con Sadie Sink. Días después, durante un rodaje en Nueva Zelanda, recibió la noticia de que los hermanos Duffer querían hablar con ella por Zoom. En esa llamada llegó la propuesta formal para interpretar a Holly Wheeler.

Al leer el guion, comprendió la magnitud del reto. Dejó Nueva Zelanda y se instaló en Atlanta para el rodaje. Definió la experiencia como surreal. Trabajó junto a los hermanos Duffer, Shawn Levy y Frank Darabont. Aunque sintió nervios al integrarse a un equipo con una década de trabajo conjunto, aseguró que la acogida fue inmediata.

Durante las grabaciones creó un fuerte vínculo con Sadie Sink, Finn Wolfhard y Cara Buono, quien interpretó a su madre en la serie. Con Buono compartió una de las escenas más impactantes de la temporada.

La quinta entrega de Stranger Things giró, en gran medida, en torno a Holly Wheeler. En pantalla, el personaje enfrentó situaciones extremas, desde huidas desesperadas hasta el enfrentamiento con Henry Creel y la lucha contra Vecna. Esto provocó críticas de algunos seguidores, mientras que otros resaltaron las habilidades actorales de Fisher en los ocho episodios.

Al finalizar la producción, Fisher se mudó a Londres y retomó sus estudios. Ahora asiste a clases de ruso y griego antiguo.

Por ahora, no existen anuncios concretos sobre sus próximos proyectos. En esta etapa, Fisher se enfoca en disfrutar el momento y en consolidarse dentro de la industria.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.