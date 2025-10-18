Navidad 2025: diga adiós al árbol clásico y dé la bienvenida a nuevas ideas para decorar su casa

Los árboles de Navidad son de las opciones más clásicas para adornar la casa. Sin embargo, ahora existen muchas opciones para que luzca diferente y se adapte a su casa.

En Costa Rica y en muchas partes del mundo, desde septiembre se empieza a sentir el espíritu de diciembre. Es en ese momento cuando las familias comienzan a pensar en la decoración del hogar, y el árbol de Navidad sigue siendo el símbolo por excelencia para dar inicio a las festividades.

Sin embargo, ante los espacios reducidos y las nuevas tendencias de diseño, surgen alternativas creativas, económicas y minimalistas que permiten mantener viva la tradición sin necesidad de colocar un árbol voluminoso. Los expertos en decoración proponen opciones que combinan estilo, funcionalidad y espíritu navideño.

Árbol de Navidad en la pared

Si no tiene espacio para colocar un árbol en su casa, esta alternativa resulta efectiva para decorar solo ocupando una pared. Conozca el paso a paso:

Busque una pared sin cuadros ni objetos que interfieran

Tome las medidas del tamaño que quiere el árbol en la pared, con tachuelas o clavos forme el diseño

Con una guirnalda, siga el diseño creado anteriormente, se recomienda en zigzag de arriba hacia abajo.

De la misma forma, agregue las luces de Navidad

Luego decoré con la estrella, esferas y adornos navideños

Ramas naturales como árbol de Navidad

Ramas naturales como árbol de Navidad

Esta tendencia es minimalista y no ocupa mucho espacio, solo necesita conseguir una rama que tenga algunas plantas aún y colocarla en una maceta, desde ahí puede pintarla y agregar decoración navideña como le guste, es muy fácil y económica de realizar.

Árbol de Navidad de madera

Este árbol es tendencia en Europa y se ha vuelto furor por ser minimalista, se diferencia claramente de los demás por combinar la madera con las clásicas bolas de cristal que le dan el toque navideño. Desde lo simple se puede armar algo bello y llamativo.

Árboles pequeños

Comprar un árbol de tamaño pequeño es tendencia por su comodidad, con modelos de 30 cm hasta 90 cm, puede decorar fácilmente la mesa del comedor o una esquina del apartamento sin saturar los espacios. Esta opción minimalista sigue siendo perfecta para espacios pequeños.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.