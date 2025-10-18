Viva

Navidad 2025: diga adiós al árbol clásico y dé la bienvenida a nuevas ideas para decorar su casa

Este año, la decoración navideña se reinventa con propuestas sostenibles, minimalistas y creativas que transforman el espíritu festivo sin depender del árbol tradicional

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El Explicador - Qué hacer con árbol de Navidad - Origen de los árboles de Navidad
Los árboles de Navidad son de las opciones más clásicas para adornar la casa. Sin embargo, ahora existen muchas opciones para que luzca diferente y se adapte a su casa.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Navidad 2025árbol de Navidaddecoración
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.