Natalie Portman aviva rumores de romance con productor musical en París

A un año del divorcio entre Natalie Portman y el coreógrafo francés Benjamin Millepied, la actriz fue captada en París junto al productor musical Tanguy Destable. La pareja paseaba por la ciudad y mostraba gestos de cercanía, según las imágenes difundidas por un medio internacional.

En 2023, Portman solicitó el divorcio tras 11 años de matrimonio y dos hijos en común, Aleph y Amalia. La decisión ocurrió luego de una reconciliación fallida con Millepied, quien mantuvo una relación extramarital con una joven 21 años menor que él.

Desde su separación, la actriz no había sido vista con otra pareja. Sin embargo, recientemente, el medio Backgrid la fotografió junto a Destable. En las imágenes, él la abraza y le besa la frente mientras caminan por París.

Tanguy Destable, conocido en el ámbito musical como “Tepr”, ha trabajado con artistas de renombre como David Guetta, Mylène Farmer y la banda de música electrónica Yelle.

Al igual que Portman, Destable tiene dos hijos, fruto de su relación con la actriz Louise Bourgoin. Inició su vida en pareja con ella en 2013, aunque no está claro en qué momento se separaron.

Por otro lado, Benjamin Millepied no formalizó una relación con Camille Étienne, la activista climática con quien tuvo un romance extramarital. No obstante, en octubre de 2023, la revista US Magazine lo fotografió con otra mujer durante una cita romántica.