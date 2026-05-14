Natalia Lafourcade anuncia concierto en Costa Rica: fecha, lugar y detalles del tour ‘Cancionera’

En el año 2018 la artista Natalia Lafourcade se presentó junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

La cantante mexicana Natalia Lafourcade sorprendió a sus fans, la noche de este miércoles, con la noticia de su tour mundial que lleva por nombre Cancionera y del cual Costa Rica forma parte; así lo anunció la propia artista en sus redes sociales.

“Es un regalo darnos el privilegio de expandir este camino que comenzó como una celebración a las canciones y a los cancioneros, especialmente en lugares que aún no había visitado para compartir mi música desde un escenario, y en tierras donde tantas almas han dejado un legado profundo para la música latinoamericana”, escribió.

También dio a conocer la emoción que la llena en este momento.

“Cuánta dicha, mi gente linda… Ni la imaginación de esta Cancionera hubiese podido anticipar un viaje tan hermoso. Gracias por acompañarme a seguir sembrando canciones, abrazos y memorias. Nos vemos prontito”, afirmó.

En cuanto a su visita a Costa Rica, la artista se presentará en el Anfiteatro Imperial del Parque Viva el 24 de setiembre donde cantará temas inolvidables como Nunca es suficiente, Amor, amor de mis amores y Yo te llevo dentro. Además, afirmó que pronto se anunciará cuándo saldrán las entradas a la venta.