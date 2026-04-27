Nacen pingüinos en Centroamérica y ya son la sensación de famoso zoológico de la región (Fotos)

Dos crías de pingüinos Humbold, nacidas en Centroamérica, fueron presentadas al público en el zoológico La Aurora.

Si ya estaban perdidos en Madagascar... ¿qué hacen pingüinos en Centroamérica? Pues, sin tratarse de ficción, un famoso zoológico del istmo acaba de presentar a dos crías de estos animales.

Son Campito y Nanci, dos de los seis pingüinos Humboldt que nacieron en el zoológico La Aurora en Guatemala hace cuatro meses, como parte de su programa de conservación.

Esta especie, que es nativa de Perú y Chile, se encuentra en peligro de extinción y en suelo chapín, siete especialistas de la institución se encargan del cuidado y desarrollo de estas nuevas crías.

Los visitantes del zoológico La Aurora, en Guatemala, quedaron fascinados con las nuevas crías de pingüinos. (AFP)

Así lo explicó Yousef Talgi, gerente técnico y médico veterinario del Zoológico La Aurora, al diario chapín Prensa Libre.

“Fue un proceso que inició en diciembre del 2025 con el implante del primer huevo. Es un proceso que lleva mucho control técnico con el pesaje, la alimentación y el monitoreo. La incubación de los huevos fue entre 40 y 42 días y los cuidados de sus padres aún se mantienen por ser una especie que depende grandemente de sus progenitores”, comentó Talgi.

El especialista también dio otros datos curiosos al medio, como el hecho de que esta especie forma parejas monógamas en la adultez, con las que conviven por toda su vida.

Durante su presentación, las pequeñas aves cautivaron a la prensa y visitantes que se dieron cita en el centro. Con estos seis nacimientos, ya son 21 pingüinos los que viven en el zoológico guatemalteco. Próximamente se presentarán las cuatro crías restantes.

Esta es Nanci, cría de cuatro meses de la especie Humboldt. (AFP)