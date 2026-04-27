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Nacen pingüinos en Centroamérica y ya son la sensación de famoso zoológico de la región (Fotos)

Dos de seis crías de pingüinos Humboldt fueron presentadas en el centro de conservación centroamericano

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Por Juan Pablo Sanabria
Pingüinos del Zoológico La Aurora, Guatemala
Dos crías de pingüinos Humbold, nacidas en Centroamérica, fueron presentadas al público en el zoológico La Aurora. (AFP)







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Pingüinos Humboldt
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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