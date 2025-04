Myriam Hernández quedó impresionada con el ‘alto nivel’ de cantantes en ‘Nace una estrella’

La sétima temporada de Nace una estrella llegó a Teletica con emociones intensas y sorpresas. La más impactante ocurrió cuando Édgar Silva presentó a la cantante chilena Myriam Hernández como parte del jurado.

La artista recibió un cálido aplauso de los presentes en el estudio Marco Picado. Los participantes reaccionaron con lágrimas al verla y escuchar sus comentarios.

Hernández protagonizó momentos emotivos, como un abrazo con una concursante. Dijo sentirse enamorada de sus compañeros del jurado: Debi Nova, Marvin Araya y Joaquín Yglesias. También elogió a los concursantes, a quienes describió con gran nivel.

“Compartir esta noche con ustedes fue increíble. Ya me enamoré de mis colegas. Hicimos buena química los cuatro. Me pareció un alto nivel de los participantes. Me impresionó el talento. Me enteré de que la mayoría no tiene experiencia ni formación. Muchas personas que participaron hoy se notaban muy seguras y propias”, declaró a Édgar Silva al cierre de la gala.

Myriam Hernández debutó como jurado de 'Nace una estrella' en su sétima temporada, fue presentada y escoltada por Édgar Silva. (Lilly Arce)

También señaló aspectos por mejorar. “Algunos artistas que vi hoy deben trabajar más la interpretación, los matices y la técnica vocal. Deben aprovechar a los profesores. Todo depende de los ensayos y de aprender. Para ser primera vez, fueron excepcionales”, explicó.

Comentó además cómo organizará su agenda para asistir a cada gala dominical en Costa Rica.

“Cuando me invitaron me sentí muy feliz. Me encantan este tipo de programas. He sido jurado en Chile. Me gusta dar consejos y ayudarlos. Voy a viajar todas las semanas a Costa Rica. Pronto tengo un concierto en Chile, luego una gira en Estados Unidos. Estoy trabajando fuertemente. Vamos a hacer pausas para estar en este programa. Viajaré desde donde me encuentre”, expresó la artista de 57 años.

Myriam Hernández es reconocida por éxitos como Huele a peligro, El hombre que yo amo y Mi pequeño amor.