My Chemical Romance aplaza el arranque de su gira en Latinoamérica y reprograma concierto

El concierto de My Chemical Romance en Bogotá pasó de enero a febrero de 2026. La agrupación indicó que las demás fechas no sufren modificaciones.

El inicio de la gira The Black Parade 2026 de My Chemical Romance en Latinoamérica sufrió una modificación a pocos días de su arranque. La banda informó que el primer concierto previsto en la región fue pospuesto.

El grupo anunció la decisión por medio de redes sociales. No detalló los motivos del cambio en la agenda. El concierto programado para el 22 de enero en Bogotá, Colombia, ya no se realizará en esa fecha.

La agrupación encabezada por Gerard Way comunicó que el espectáculo en la capital colombiana fue reprogramado para el martes 10 de febrero de 2026. La información indicó que la decisión respondió a razones ajenas a la banda, a la promotora o al recinto.

My Chemical Romance lamentó los inconvenientes generados y agradeció la comprensión del público. También aclaró que el resto de las fechas en Sudamérica y Ciudad de México se mantienen sin cambios.

La banda confirmó que todas las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha en Bogotá. No se anunció ningún proceso adicional para el uso de los boletos.

El anuncio provocó diversas reacciones entre los seguidores. Algunos expresaron preocupación por un posible problema de salud. Otros manifestaron molestia por la falta de explicaciones a menos de dos semanas del evento y por los gastos asociados a viajes, vuelos y hospedajes.

Además del ajuste en Colombia, los conciertos programados en Asia también fueron reprogramados, según la información divulgada por la agrupación.

En el caso de México, My Chemical Romance mantiene sus presentaciones en la capital los días 13 y 14 de febrero. Para esos conciertos, los boletos ya están agotados.

