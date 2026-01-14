Viva

My Chemical Romance aplaza el arranque de su gira en Latinoamérica y reprograma concierto

La banda anunció el cambio en redes sociales y confirmó que el resto de conciertos en la región siguen según lo previsto

Por El Universal / México / GDA
Los músicos Ray Toro, Gerard Way, Mikey Way y Frank Iero, de My Chemical Romance, posan en una rueda de prensa para anunciar la gira Honda Civic Tour 2011
El concierto de My Chemical Romance en Bogotá pasó de enero a febrero de 2026. La agrupación indicó que las demás fechas no sufren modificaciones. (KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)







