Músico costarricense que perdió varios órganos por el cáncer tocó la campana triunfal de su última quimioterapia

Michael Arley es cantante de salsa y rock, entre otros géneros, y enfrentó el diagnóstico de cáncer con mucha actitud.

El artista costarricense Michael Arley vivió este jueves uno de los momentos más importantes de su lucha contra el cáncer: tocó la campana de la victoria que simboliza el final de su tratamiento de quimioterapia.

La noticia la compartió en sus redes sociales, donde publicó un video del momento y aprovechó para enviar un mensaje de esperanza a otras personas que enfrentan la enfermedad.

“Siempre tratamos de con buena actitud y buena fe salir adelante. Hay casos más complicados que otros, pero siempre de alguna manera se va a poder salir, así que sigan luchando”, expresó Arley.

El artista también agradeció a su familia por el respaldo que recibió durante este proceso.

“También agradecer a mi familia que está por acá, que siempre me han dado el apoyo y por ellos estoy aquí”, agregó.

La fecha tuvo un significado todavía mayor para el músico. Este 20 de agosto, Día del Artista Nacional, Arley volvió a tocar después de mucho tiempo y utilizó un instrumento de percusión (la campana) para hacerlo.

“Excelente fecha porque hoy toqué, toqué después de mucho tiempo de no hacerlo. No pensé ni en la vestimenta, ni en afinar, ni en si el audio estaba bien porque no necesité nada de eso. Hoy solo importaba tocar”, escribió.

Su presentación tuvo además un significado especial. Arley aseguró que tocó para su familia, sus amigos, sus colegas y todas las personas que lo acompañaron durante su proceso.

“Toqué también por quienes siguen la lucha y quieren poder tocar, toqué para que no pierdan la esperanza”, añadió.

Músico costarricense que perdió varios órganos por el cáncer tocó la campana de su última quimioterapia

Una lucha cargada de esperanza

A sus 33 años, el artista se enfrentó en cuestión de meses a uno de los mayores retos de su vida. Lo que en un principio pensó que era una gastritis cambió por completo sus planes.

Tras un fuerte ataque de dolor, terminó en el servicio de emergencias de un hospital. Una gastroscopia realizada durante la madrugada reveló que una úlcera podía esconder un tumor maligno.

Semanas después, recibió la confirmación del cáncer. A partir de entonces comenzó una carrera contra el tiempo que incluyó estudios, quimioterapia y, finalmente, una cirugía en la que perdió varios órganos.

Por eso, el momento que vivió este jueves tuvo un valor especial para el artista, quien cerró su publicación con una frase que resume lo que representa esta nueva etapa: “Hoy les presento mi primera obra como solista (pero nunca solo)”.