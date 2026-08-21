Viva

Músico costarricense que perdió varios órganos por el cáncer tocó la campana triunfal de su última quimioterapia

El artista afirmó que tuvo ‘su primera presentación como solista’ en honor a quienes ‘siguen la lucha para que no pierdan la esperanza’

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Por Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.
Michael Arley Abarca, cantante de salsa y rock, paciente de cáncer
Michael Arley es cantante de salsa y rock, entre otros géneros, y enfrentó el diagnóstico de cáncer con mucha actitud. (Rafael Pacheco Granados)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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