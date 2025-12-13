Músico costarricense necesita una silla de ruedas ergonómica: así puede brindar su ayuda económica

Familiares y amigos del músico costarricense Felipe Contreras solicitan ayuda económica para financiar la compra de una silla de ruedas ergonómica, acorde con sus necesidades. La meta de la campaña es recaudar ¢350.000.

“Una silla adecuada no solo mejora el cuerpo, también dignifica el día a día. Y en estas fechas, donde el cuidado y el cariño se hacen más presentes, podés ser parte de este regalo transformador”, indica una publicación de Facebook de Daniela Contreras Solano, hija del músico.

El exbajista del grupo Escats permanece en una casa de cuido, donde pasa gran parte del día en silla de ruedas. Según un afiche divulgado por sus amigos y familiares, la silla que utiliza actualmente tiene “bajas” condiciones ergonómicas, lo que le provoca dolor físico constante.

El productor Giovanni Contreras, hermano del músico, comentó a La Teja que Felipe recibe una buena atención en el centro donde se encuentra. “Come bien, lo chinean y los doctores lo han sacado adelante”, indicó. No obstante, explicó que pasa muchas horas sentado, lo que le genera cansancio.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar un Sinpe Móvil al número 8410-9568, a nombre de Daniela Contreras Solano, o solicitar los datos de la cuenta bancaria para efectuar una transferencia.

La Teja informó recientemente que Felipe Contreras ha sufrido tres derrames cerebrales desde octubre del 2024, episodios que lo mantuvieron al borde de la muerte. Actualmente, no tiene movilidad en su brazo y pierna izquierda.