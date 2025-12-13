Viva

Músico costarricense necesita una silla de ruedas ergonómica: así puede brindar su ayuda económica

Campaña busca recaudar ¢350.000

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Felipe Contreras, bajista de Escats
Felipe Contreras, exbajista de Escats.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Felipe ContrerasMúsico
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.