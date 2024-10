Young Miko volvió a Costa Rica para ‘prender las luces’, el perreo y el fuego de los ticos

La última vez que Young Miko se presentó en Costa Rica fue una noche de euforia, marcada por un hecho inédito en la carrera de la puertorriqueña: le apagaron las luces del escenario cuando todavía estaba presentándose. Sin embargo, ese incidente no afectó en lo absoluto la cercanía que tiene por sus seguidores costarricenses; al contrario, este sábado 12 de octubre, en Parque Viva, la artista mantuvo al rojo vivo la chispa de su encanto, prendiendo fuego en el ánimo y el sentimiento de sus fans.

“Miko, Miko, Miko” era el coro que se repetía antes, durante y después de que la artista abriera el escenario con una utilería que asemejaba un cuarto de habitación, mientras bailaba sobre una cama y comenzaba a sentirse cómoda por la tarima. Así fue como, en medio de gritos que no cesaron, el espectáculo arrancó con Rookie of the year, la pieza abridora de su más reciente álbum att.

Oye ma, Lisa, Riri y Tempo fueron las canciones que inyectaron energía a los primeros minutos del frenético show, para luego hacer una breve pausa y seguir la fiesta con Arcoíris, Classy 101 y Wiggy, temas que le han generado popularidad a nivel mundial por sus sonidos únicos.

Con sus usuales trenzas y outfit rosa con negro, que tapaba sutilmente sus brazos completamente tatuados, de vez en cuando la reguetonera soltaba el micrófono para escuchar al público, que completaba a todo pulmón sus mejores éxitos. Hasta lo más lejano del anfiteatro retumbaban sus temas, acompañados de las vibraciones de la guitarra, la batería, el bajo y el teclado que le siguieron el ritmo.

Después de contemplar por unos minutos a su público, que estaba ansioso por seguir bailando, recuperó el aliento y dirigió las primeras de muchas palabras para Costa Rica: “Ustedes no saben lo emocionada y feliz que estoy de estar aquí nuevamente con ustedes (...). Todas las malas vibras vamos a dejarlas afuera. Para mí lo más importante es que ustedes sepan que esta noche es solamente de ‘pura vida’. Bienvenidos a un espacio de mucho amor”.

El escenario del inicio de la gira ‘XOXO Tour 2024′ fue un cuarto de habitación, con una cama y pósters por las paredes. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Young Miko y el arcoíris que lleva dentro Copiado!

La totalidad de la tercera presentación de Young Miko en suelo costarricense estuvo marcada desde el inicio por su interacción con los ticos (aunque, si habláramos en claro, como dice su pieza Riri, en su mayoría eran ticas).

Lo cierto es que estar en medio de la fanaticada de María Victoria Ramírez de Arellano es un reflejo de la potencia juvenil. Su público está conformado, a simple vista, por jóvenes mujeres que andan de un lado a otro con sus banderas, la gran mayoría con todos los colores del arcoíris; reflejo que la comunidad LGTBIQ+ se siente acogida en la puesta de escena de la artista.

No es de sorprenderse, pues la lírica y personalidad de Young Miko siempre han estado relacionados con su sexualidad. El propósito de las letras, unas más explícitas que otras, es demostrar con naturalidad que las mujeres aman a las mujeres, y que para ella no hay nada malo en ello. Con esta premisa, sin parar de sonreír, abrazó a toda la comunidad diversa de Costa Rica.

Cada movimiento, por más ligero que fuera, desataba una ola de gritos que rompía la barrera del sonido. Tanto así, que la boricua no dejó de sonreír entre canción y canción. Conmovida, describió el feeling que la atravesaba en el momento como una “euforia increíble”.

LEA MÁS: ¿Quién es Young Miko? La cantante a quien le apagaron las luces en Pedregal

Durante su presentación en Parque Viva, Young Miko no paró de sonreír e interactuar con el público. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

‘Si supieran lo mucho que yo pienso en ustedes’, le dice Young Miko a Costa Rica

No ha pasado mucho tiempo desde la primera presentación de la sensacional artista en Costa Rica, pues fue en enero de 2023 cuando conoció de frente a sus fieles seguidores nacionales. Se reencontraron con su gira Trap Kitty World Tour, en setiembre de ese mismo año, donde ocurrió aquel apagón de luces en el escenario de Pedregal.

Dicho suceso no paso desapercibido por la artista, quien se tomó el tiempo para agradecerle a los ticos por “cambiarle la vida”. Explicó que aquel “momentazo” la hizo crecer como persona y recordó a quienes le encendieron las luces de sus teléfonos para que pudiera seguir cantando con libertad. Tal evento, aunque ocurrió un año atrás, la conmovió hasta que fluyeron las lágrimas, tanto de sus fanáticos como de ella misma.

Para seguir con la fiesta, Young Miko leyó en alto cada uno de los carteles que le dedicaron, que en algún punto tapaban por completo la primera fila de espectadores. Si esta estrecha relación con sus fans y la manera en la que gritan las letras de sus canciones no es prueba suficiente del éxito de la puertorriqueña, que entonces lo sean las decenas de colaboraciones que ha realizado con artistas de renombre internacional, pues durante su presentación en Costa Rica la boricua se dio gusto e interpretó temas como Offline, que canta con Feid, Vendetta con Villano Antillano, DISPO con Karol G, Colmillo con J Balvin, FINA con Bad Bunny, Tempo con Marshmello y 8 AM con Nicki Nicole; solo por nombrar algunas.

No cabe duda que esta joven, de 26 años, es la sensación de la música urbana, aun cuando tan solo hace cuatro años comenzó a subir sus canciones a Soundcloud. Al ritmo que crece su popularidad, no sería sorpresa volverla a ver en Costa Rica en muchas ocasiones más, y dichosos seríamos de tal oportunidad.

Desde su debut, Young Miko ha ganado popularidad por su incursión en el trap latino, reguetón y el drill, un subgénero del rap. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)