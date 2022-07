Y se armó en La Cali: Sonámbulo y Un Rojo en concierto de El Chopo Tico

Todo está listo para festejar a lo grande el primer año de Chopo Tico, un espacio donde se conjugan la música, la gastronomía y los pequeños emprendimientos. La idea de estos eventos, que se realizan una vez al mes, nació por para apoyar a la escena de la música nacional y también a jóvenes empresarios durante la pandemia.

Este domingo 24 de julio, con una serie de conciertos que darán inicio desde las 2 p. m, será la fiesta de aniversario del proyecto. Para esta ocasión habrá dos escenarios, por los que pasarán diferentes artistas nacionales con propuestas muy distintas entre sí.

Toledo y DJ P tuvieron un gran éxito de convocatoria en su presentación en el Chopo Tico. (Cortesía)

Por la tarima Chivas Regal, que se ubicará en La Concha de la Lora, pasarán Seka, Endemia, Solocarne y DJ Selecta Marcus. En El Mercado La California, por su parte, estará el escenario Ron Centenario que presentará a Sonámbulo, Un Rojo, Shuffle Time y DJ Six.

La música será constante en ambos escenarios, ya que al término de cada presentación, en la otra tarima estará iniciando el siguiente concierto.

Las entradas tienen un valor de ¢10.000 y se pueden reservar a los WhatsApp 8315-2367 y 8890-8586.

Como es costumbre, en los Chopo Tico habrá venta de artículos y mercadería relacionadas con las bandas.

Apoyo mutuo Copiado!

Desde que comenzó el Chopo Tico, por sus espectáculos han pasado más de 30 artistas costarricenses, quienes se han sumado a la iniciativa para fomentar el trabajo y el apoyo en colaboración de la escena de la música nacional.

“Esto comenzó para apoyar a la escena, músicos, stage manager, sonidistas, encargados de luces y visuales; pero también ha sido un sistema solidario para que los emprendedores tengan un espacio gratuito para vender sus productos y servicios”, explicó Zamora.

Por los carteles de Chopo Tico han desfilado nombres como Toledo, Nakury, El Guato, Magpie Jay, Los Garganzos, Canina, Endemia, Tropa 56, Billy the Kid, The Movement in Codes y Adiós Cometa, entre otros.