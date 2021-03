-Estoy experimentando y disfrutando todos estos cambios. La pandemia me ha enseñado muchas cosas que no sabía, por ejemplo con el uso de las redes sociales. Yo antes solo me manejaba por Instagram y me metía muy poco, pero con la pandemia me tocó activarme y estar en contacto con la gente. No quería desaparecer en tiempo de pandemia, porque me gusta que la gente sepa que siempre estoy haciendo algo. Me ha tocado reinventarme y hacer cosas nuevas como con TikTok.