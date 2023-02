Walter Ferguson: dese un gusto escuchando aquí sus calipsos

Posiblemente Cabin in the Wata es una de las canciones más reconocidas del calipsonian Walter Ferguson. En su sencilla letra cuenta la historia de un hombre que construye, precisamente, una cabina sobre el agua, acompañada de los acordes de guitarra que suena a Caribe y sabe a calipso.

Así, con una fórmula simple pero cargada de emoción, alegría, mensaje positivo y hasta algo de denuncia (el personaje de la canción debió de construir sobre el mar porque lo sacaron de sus tierras), es como Ferguson dejó un legado de cultura que siempre resonará en Costa Rica.

Walter Ferguson nació en Panamá, pero vivió toda su vida en Cahuita, donde llegó con sus padres. Su legado musical lo forjó desde la orilla del mar. Foto: Archivo.

Walter Ferguson, su calipso late intenso desde el corazón de Cahuita

El calipsonian, nacido en Panamá pero que vivió siempre en Cahuita, Limón, falleció este sábado 25 de marzo a los 103 años, dejando una estela de orgullo y pertenencia a nuestras raíces afrocostarricenses.

No toda su música fue grabada de manera profesional. Muchas de las canciones de Ferguson fueron copiadas de casete en casete y pasaron de mano en mano. El primer álbum que grabó fue Mr. Gavitt: Calypso of Costa Rica (1982); después llegaron Walter Gavitt Ferguson (1986), Babylon (2002), y Dr. Bombodee (2004). Fue gracias a esos últimos álbumes que piezas como Going to Bocas, Cabin in the Wata, Carnaval Day, Callaloo y Carolyne se han convertido en íconos del calipso costarricense.

Ferguson le escribió poemas a lo habitual, al amor, a Cahuita, a la rumba, al sabor del callaloo, a la indiferencia, al carnaval, a Carolyne y hasta a la discriminación. Predicó no solo con las palabras el mensaje que aprendió en la Biblia y en la religión de los Testigos de Jehová, también lo hizo desde la trinchera del ritmo, de la historia, de cientos de años de música tradicional que ha unido culturalmente a varios países, cuyas costas son bañadas por las aguas del mar Caribe.

Por todo lo anterior, a continuación hacemos un repaso por sus canciones más emblemáticas.

Walter Ferguson, el rey del calipso limonense, muere a los 103 años

Callaloo

Cabin in the Wata

Serenade

Babylon

Carnaval Day

Master of Calypso

Dr. Bombodee

Rumba in Cahuita

Carolyne

Computer