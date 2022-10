‘Wakanda Forever’: Rihanna rinde homenaje a Chadwick Boseman con la canción ‘Lift me up’

Tras seis años en silencio musical, Rihanna vuelve a iluminar el espectro de la música con una creación suya.

Se trata de Lift me up, tema que publicó este jueves 27 de octubre y que viene acompañado de un videoclip dirigido por Autumn Durald Arkapaw, cineasta recordada por su largometraje Palo Alto.

En el audiovisual se ve a Rihanna cantando suavemente esta balada en una playa, mientras una hoguera arde a su lado.

Rihanna es parte de los artistas que aportaron a la banda sonora de 'Wakanda Forever'. Foto: GDA

En el clip, Rihanna nunca sale de la playa y aparecen escenas de Black Panther: Wakanda Forever, película a la que pertenece el tema. El audiovisual, de hecho, es parte de la promoción que se hace para el estreno del largometraje, programado para el 11 de noviembre.

La canción es un tributo al difunto Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther (2017), pues en la letra se lee “guárdame en el calor de tu amor cuando te separes, mantenme a salvo”.

Rihanna se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl

Rihanna escribió el tema con la cantante nigeriana Tems, quien expresó que habló con el director Ryan Coogler sobre sus emociones ante la película.

“Quería escribir algo que retratara un cálido abrazo para todas las personas que he perdido en mi vida. Traté de imaginar cómo me sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cuánto los extraño”, expresó Tems.

Además, expresó que Rihanna cuenta con la voz perfecta para transmitir las emociones que involucra el tema. “Me siento bendecida por haber escrito esta canción”, dijo en Twitter.

Además de Lift me up, se tiene previsto que Rihanna aporte otra canción a Wakanda Forever ya que en el tracklist de la banda sonora del filme aparece una canción llamada Born Again firmada por la artista barbadense.

El regreso de Rihanna también se acompaña con el anuncio hecho a finales de setiembre de que ella será la protagonista del show del medio tiempo del Super Bowl, el cual ocurrirá el 12 de febrero.