“Estamos muy bien, muy contentos siempre de regresar a Costa Rica. No sé bien cuántos años tenemos de no tocar allá, pero pero me acuerdo muy bien de las primeras veces que fuimos allá hace tanto tiempo. Sabemos que a Costa Rica le gusta mucho el reggae, así que volver es como reencontrarnos con amigos”, dijo Fidel Nadal, cantante de la banda, vía telefónica desde México.