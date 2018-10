Una de las noticias más dolorosas de este año para cualquier amante de la música fue la repentina muerte de Dolores O´Riordan (15 de enero), vocalista de la banda irlandesa The Cranberries. A manera de homenaje póstumo, esta semana se liberó el track inédito Íosa, una oscura y sentida balada en idioma irlandés, que pertenece a las sesiones de su álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? (1993) y que formará parte de un boxset por el 25 aniversario del lanzamiento de esta producción. –Gerardo González V.